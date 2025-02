Proč mladí říkají delulu, skibidi a sigma. Bohemista o novotvarech i vlivu sítí

Jaký český výraz byste češtinářsky označil za slovo roku 2024?

Subjektivně by to pro mne mohlo být sloveso „nakolejit“. Je sice méně frekventované, už se ovšem objevilo opakovaně například v titulcích článků. Možná vyjadřuje i docela výrazně uvědomovanou touhu lidí, aby bylo vše zase víc normální.

Nakolejení má v sobě něco technického. Stejně tak mapujeme, propisujeme. Všímáte si častějšího užívání podobných výrazů?

Na jazyce je znát, že žijeme v technologickém světě. Jsme takoví polovědečtí, ale neřekl bych, že dnešní člověk rozumí všemu, co používá. Třeba ono sloveso nakolejit dobře odpovídá nejen atmosféře ve společnosti, ale i tomu, co se děje v češtině. Je to hravá metafora. Podobná slova se ale postupně omílají, až se z nich stanou klišé.