Pískovně hrozí pokuta za ohrožení hnízdění chráněných břehulí plachtami

16:59 , aktualizováno 16:59

Až milionová pokuta hrozí v krajním případě provozovatelům pískovny u Ondratic na Prostějovsku, v níž hnízdí chránění ptáci břehule říční. Ornitologové upozornili na to, že těžaři brání ptákům v přístupu do hnízdišť plachtami a kontrola České inspekce životního prostředí to následně potvrdila.