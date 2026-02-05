V hokeji či akrobatickém lyžování. Kteří olympionici z kraje můžou na hrách zazářit?

Václav Havlíček
Lukáš Jakubíček
,
  15:54
Pompézní hudební vystoupení, výpravy oděné do extravagantních souprav a především velká sportovní očekávání. To vše bude doprovázet páteční slavnostní zahájení XXV. zimních olympijských her na proslulém italském stadionu San Siro. Užije si ho i čtveřice sportovců pocházejících z Olomouckého kraje. Dva nováčci a dvě stálice.
Nečekaný tah Kundrátek

Tomáš Kundrátek z České republiky v akci na ZOH v Pekingu 2022. (11. února 2022)

Když hokejový trenér Radim Rulík oznámil svou nominaci do Itálie, vyvolalo jméno Tomáše Kundrátka největší rozruch. Přitom byl od poslední olympiády celé čtyři roky stálicí hokejové reprezentace. Na zlatém mistrovství světa 2024 dokonce přihrával ve finále na vítězný gól.

V aktuální sezoně ovšem jeho výkony nejsou tak oslnivé. Ba naopak. Ve 41 zápasech za Třinec nedal gól a zapsal zápornou bilanci minus 16 ve statistice účasti na ledě při brankách svého mužstva. Což je nejvíc z týmu.

Rychlost na olympiádě? Nemyslím, že to bude až takový rozdíl, tvrdí Kundrátek

Šestatřicetiletý obránce má ale i nadále Rulíkovu důvěru. Celkově jede rodák z Přerova už na své třetí olympijské hry. V jeho prospěch kromě zkušeností mluví podle trenéra také fakt, že se vždy dokáže skvěle nachystat na velký reprezentační turnaj.

Zároveň je i dobrým článkem do kabiny, a pokud by se hokejistům podařilo získat medaili, určitě se stane jedním z lídrů oslav. Ostatně tak, jako jím byl v Praze.

„Pro mě je to čest a budu bojovat za svou zem. A rychlost? Nemyslím si, že to bude až takový rozdíl. Ale uvidíme až tam,“ říká Kundrátek.

Tomáš Kundrátek z České republiky v akci na ZOH v Pekingu 2022. (11. února 2022)
Vendula Přibylová s bronzovou medailí z mistrovství světa.
Akrobatická lyžařka Adéla Měrková.
Akrobatický lyžař Matyáš Kroupa.
