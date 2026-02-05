Nečekaný tah Kundrátek
Když hokejový trenér Radim Rulík oznámil svou nominaci do Itálie, vyvolalo jméno Tomáše Kundrátka největší rozruch. Přitom byl od poslední olympiády celé čtyři roky stálicí hokejové reprezentace. Na zlatém mistrovství světa 2024 dokonce přihrával ve finále na vítězný gól.
V aktuální sezoně ovšem jeho výkony nejsou tak oslnivé. Ba naopak. Ve 41 zápasech za Třinec nedal gól a zapsal zápornou bilanci minus 16 ve statistice účasti na ledě při brankách svého mužstva. Což je nejvíc z týmu.
Šestatřicetiletý obránce má ale i nadále Rulíkovu důvěru. Celkově jede rodák z Přerova už na své třetí olympijské hry. V jeho prospěch kromě zkušeností mluví podle trenéra také fakt, že se vždy dokáže skvěle nachystat na velký reprezentační turnaj.
Zároveň je i dobrým článkem do kabiny, a pokud by se hokejistům podařilo získat medaili, určitě se stane jedním z lídrů oslav. Ostatně tak, jako jím byl v Praze.
„Pro mě je to čest a budu bojovat za svou zem. A rychlost? Nemyslím si, že to bude až takový rozdíl. Ale uvidíme až tam,“ říká Kundrátek.