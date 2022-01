Je to ruská ruleta, říká fyzioterapeut. Kvůli covidu neodletěl do Pekingu

Fyzioterapeut Jakub Marek ze Šumperka se chystal na svou druhou olympiádu. Před čtyřmi lety pomáhal sjezdařce a snowboardistce Ester Ledecké na cestě ke dvěma zlatým medailím, letos má doprovázet elitní skeletonistku Annu Fernstädtovou.

Jeden z posledních PCR testů před odletem měl ale pozitivní. Na letiště tak ani neodjel.

„Riziko nákazy je teď všudypřítomné, takže nemá cenu z toho dělat tragédii. Nejsem první ani poslední, koho tahle nepříjemnost před odletem na olympiádu postihla,“ říká Marek.

Teď musí být pět dní v karanténě a dalších pět dní musí mít negativní testy. „Pokud by všechno bylo v pořádku, tak můžu Aničce pomoci ještě před závodem. Třeba taky vůbec nepoletím,“ shrnuje.

V čem byla jiná příprava na olympiádu v Pekingu oproti té v Pchjongčchangu?

Hodně ji ovlivňoval covid. V podstatě osm týdnů jsme byli pryč, po závodech v jakési bublině, takže tréninky se odehrávaly vlastně v rámci světového poháru, protože nic jiného se ani nedalo stíhat. Covid narušil závody, přípravu, vlastně prakticky všechno. Jenom na Vánoce jsme byli na pár dní doma. Jinak pořád ve světě a donekonečna testy. Pořád tu byly obavy, abychom nenarušili sezonu.

Rozdíl je taky v tom, že do Pchjongčchangu jste odjížděl jako svobodný muž, teď jste čerstvě dvojnásobný otec. Jak se odjíždí od rodiny?

Je to těžké pro mě, ale mnohem víc pro mou ženu. Máme sice skvělé rodiče, kteří nám pomohou, ale často je na to moje žena sama. Starší dcera už to prožívá. Když odjíždím, tak pláče, nechce mě pustit. Když se vrátím, tak se se mnou nechce bavit. Ale to jsou asi normální reakce. Zkrátka říká: „Táto, buď tady s námi.“

Je olympiáda tečkou za dlouhou sezonou?

Pro skeleton je olympiáda poslední závod. Naštěstí. Posledních čtrnáct dnů sezony. Možná méně, možná do Pekingu vůbec nepojedu.

Pořád testy a testy. Nejde to už na mozek?

To se dá zvládnout. Jenom je nepříjemné čekání na výsledek. I když se člověk snaží být bokem, tak kontaktům se úplně vyhnout nedá a omikron je extrémně nakažlivý. V tom je situace asi horší než před rokem. Riziko nákazy bylo tehdy násobně nižší než teď.

S Annou Fernstädtovou jste začal spolupracovat před více než dvěma lety. Klape vám to?

Je to skvělé stejně jako s Ester. Obě jsou velké profesionálky a vědí, čeho chtějí dosáhnout, a podřizují tomu všechno. S Aničkou jsme před dvěma lety nastavili vše tak, jak má být. Teď máme všechno vychytané, takže nemusíme řešit žádné problémy. V poslední době jsme se věnovali především regeneraci. Je výhodou, že ona už je vlastně Šumperačka. Má tady byt, protože kromě fyzioterapeuta, tedy mě, má v Šumperku i kondičního trenéra. Má tady zkrátka veškeré zázemí.

V poslední době nebyly výsledky vaší svěřenkyně úplně ideální. Může s tím fyzioterapeut něco udělat?

Děláme všechno, co je potřeba, aby mohla podat nejlepší výkon. Bohužel Aničce zjistili cukrovku prvního typu. Teď už ji léčí, takže teoreticky by se mohla posunout nahoru.

Vadí vám olympiáda bez diváků?

Už jsme si to s Aničkou ozkoušeli v posledních dvou letech, kdy závody probíhaly bez diváků, takže v podstatě to žádná změna nebude. Vlastně od té doby, co jsem s ní začal jezdit, tak na závodech diváci nebyli. Ale scházejí mi všude.

Jak se fyzioterapeutovi pracuje se svěřenkyní, která zažívá při jízdě přetížení srovnatelná s piloty nadzvukových letadel?

V nejtěžších zatáčkách je přetížení až pět G, což zní naprosto neuvěřitelně. Je to pro sportovce hodně těžké. Možná to v tomto ohledu není až tak odlišné od toho, s čím se vyrovnává na trati Ester. Na skeletonu je ale menší bodové zatížení, přece jen tělo spočívá na podložce. Trpí především krk, protože hlavu je potřeba držet nahoře.

S Ester jste měl kromě své práce fyzioterapeutické také řadu dalších povinností včetně pomoci při servisu. Jak je to v současné době?

Hodně jsem pronikl do servisu, broušení hran, mazání jak u lyží, tak u snowboardu. U skeletonu se neřeší ostrost nožů, ale musí se pořádně vyleštit. Zdánlivě to je jednodušší, ale může to být ve finále i složitější. Za Ester jsem sjížděl ze svahu s věcmi. Na zádech batoh s věcmi, někdy v ruce lyže. Na Aničku čekám v cíli a nosím skeleton, což taky není nic lehkého. Váží zhruba třicet kilo.

Před čtyřmi lety jste si vezl vlastní lehátko. Pojede zase s vámi?

Je to úplně stejné. Základní vybavení tam sice je, ale pokud pojedu, povezu s sebou přípravky, lehátko. Stejně jako před čtyřmi lety.

Kdy začnete věřit, že jste znovu na olympiádě?

Až tam budu. To znamená, že nestačí být v Pekingu na letišti. Tam pořád může při nepříznivém testu všechno skončit. Úplná jistota bude až v olympijské vesnici. Je to zkrátka ruská ruleta. Člověk musí být připravený na všechno.