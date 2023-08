Náhlé zúžení silnice při objížďce D46 řidiče zaskočí, značky je nevarují

Sjet z dálnice D46 a do Prostějova či Brna vyrazit jako kdysi po souběžné „staré“. V případě nehody či kolon kvůli opravám na dálnici je to obvyklá taktika hlavně místních řidičů. Číhá zde ale nebezpečí. Vozovka se v jednom úseku nečekaně zužuje a neupozorňují na to žádné značky, jak shrnuje závěrečný díl seriálu MF DNES o dopravně špatně řešených místech.