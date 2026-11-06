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Olovo ve vodě pily na škole stovky lidí. O rizikovém potrubí věděli, vyčítají vedení

Ondřej Zuntych
  18:05
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Vedení olomoucké univerzity čelí kritice za to, že tutlalo problém s olovem uvolňovaným do vody ze starého potrubí v jedné z budov. (6. listopadu 2026) | foto: Hana DočkalováMAFRA

Voda ve staré budově olomoucké univerzity ve Vodární ulici není kvůli vysokému obsahu olova oficiálně pitná. Přesto ji pracovníci a studenti dlouhodobě pili. Vedení univerzity vyčítají, že riziko měli podchytit už po předloňském auditu, kde je olověné potrubí zmíněno. V souvislosti s rozvody také zpráva uváděla riziko havárie. K té došlo letos v srpnu. Univerzita ale podle zaměstnanců informovala o toxickém kovu ve vodě až minulý měsíc. Vedení chce budovy opustit.

V kuchyňce v přízemí budovy ve Vodární 6 je vedle vodovodu nálepka symbolizující, že voda není pitná. Právě tady specialista Zdravotního ústavu naměřil 15. října hodnotu 335 mikrogramů olova na litr vody. Odběry objednala univerzita.

Zaměstnanci si o týden dříve zaplatili vlastní měření certifikovanou laboratoří a ta ukázala i úroveň 510 mikrogramů. V Česku nyní platí podle vyhlášky ministerstva zdravotnictví limit 10 mikrogramů, který se má následně ještě snižovat.

V budově se pohybuje několik stovek lidí. Jsou mezi nimi i těhotné ženy, onkologičtí pacienti nebo lidé trpící chudokrevností.

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