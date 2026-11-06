V kuchyňce v přízemí budovy ve Vodární 6 je vedle vodovodu nálepka symbolizující, že voda není pitná. Právě tady specialista Zdravotního ústavu naměřil 15. října hodnotu 335 mikrogramů olova na litr vody. Odběry objednala univerzita.
Zaměstnanci si o týden dříve zaplatili vlastní měření certifikovanou laboratoří a ta ukázala i úroveň 510 mikrogramů. V Česku nyní platí podle vyhlášky ministerstva zdravotnictví limit 10 mikrogramů, který se má následně ještě snižovat.
V budově se pohybuje několik stovek lidí. Jsou mezi nimi i těhotné ženy, onkologičtí pacienti nebo lidé trpící chudokrevností.