Olomoucký majáles míří poprvé do letního kina. Láká na hudbu všech žánrů či kvízy

Autor:
Dvě hudební scény, na nichž vystoupí dvě desítky kapel a interpretů, dále divadelní stan, AZ-kvíz, prezentace studentských spolků a neziskových organizací či doprovodný program pro celou rodinu. To vše nabídne letošní ročník Olomouckého majálesu Univerzity Palackého (UP), který se příští týden poprvé uskuteční v areálu letního kina.
Majáles se stal nedílnou součástí jarního kulturního dění v Olomouci (foto z jednoho z předchozích ročníků). | foto: Vojtěch Kmenta

7 fotografií

Hlavní program se koná ve čtvrtek 7. května, už na předcházející den však organizátoři přichystali pomyslné zahřívací kolo.

„Návštěvníci majálesu mají možnost poznat více než sedmdesát studentských a neziskových organizací a univerzitních pracovišť, které budou mít v Letňáku své stánky, poblahopřát čerstvým vítězům Literární soutěže UP nebo se zúčastnit populární vědomostní soutěže AZ-kvíz s Alešem Zbořilem,“ uvedl Matěj Dostálek, prorektor pro komunikaci a společenskou odpovědnost UP.

7 fotografií

Chybět nebude ani populární soubor improvizačního divadla O.LI.V.Y. nebo slam poetry, v hudební části programu se představí Fly Tomorrow, Kristýna Smutná nebo Hudebka Live, kterou tvoří studenti olomoucké katedry hudební výchovy.

Celý středeční program potrvá až do ranních hodin a zakončí jej silent disco, na němž účastníci poslouchají hudbu ve sluchátkách. První den se ponese i v duchu několika benefic, outdoorového programu nebo velké soutěže o ceny za 50 tisíc korun.

Královnou bude horolezkyně Dina Štěrbová

Ve čtvrtek bude ze dvou pódií znít rock, pop či rap, ale také folk nebo taneční hudba.

„Velký zájem bude určitě o vystoupení Vypsané fixy, pop punkové legendy, jež hraje už více než třicet let a v Olomouci je vždy vítaným hostem. Vůbec poprvé se naopak v našem městě představí Slavíček, fenomén digitální hudební scény, který si pečlivě střeží svou identitu,“ nastínil hlavní koordinátor majálesu Ondřej Martínek.

Hráli tu Plastici i hvězdná jména. V Olomouci by opět mohl ožít proslulý U-klub

Návštěvníci se mohou těšit také na zpěvačku Kayu, která ještě jako teenagerka zvítězila v soutěži Mattoni Music Talent a dočkala se vlastního billboardu na Times Square v New Yorku. Sérii živých vystoupení uzavře skupina Elektrïck Mann.

Pomyslným vrcholem hlavního programu bude krátce před pátou odpoledne korunovace královny majálesu. „Bude jí Dina Štěrbová, jedna z největších osobností československého horolezectví, která pokořila dvě osmitisícovky a jejíž profesní život byl téměř třicet let spjatý s Univerzitou Palackého,“ shrnul Martínek.

Těšit se lze na maséry, jógu i besedy

Štěrbová vyučovala na přírodovědecké fakultě matematiku. Významná je také její účast na humanitárních projektech – před dvaceti lety pomohla založit vysokohorskou nemocnici v Pákistánu. V roce 2023 jí prezident Petr Pavel udělil medaili Za zásluhy I. stupně.

„Součástí programu bude také beseda s čerstvou královnou majálesu,“ dodal Martínek.

Proslulému klubu se vrátil název. Pro lidi jsme pořád byli Varna, říká provozní

Návštěvníci se mohou ve čtvrtek těšit rovněž na prodejní hand made zónu nebo třeba maséry a tatéry. Organizátoři mysleli i na sportovní program včetně dopolední jógy pro veřejnost, besed a přednášek v UPointu a ve Studentském klubu UP nebo speciální majálesový kvíz v Jazz Tibet Clubu. Afterparty proběhnou v klubech Bocca a Varna.

Vstup na akci je již tradičně první den volný. Vstupenky na druhý, hlavní den mohou zájemci koupit za zvýhodněnou cenu do úterý 5. května v univerzitním obchodě a informačním centru UPoint. Na místě budou studentské vstupenky k dispozici za 150 korun, ostatní návštěvníci zaplatí o stokorunu více.

Jak vypadal Olomoucký majáles v roce 2024:

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Rybář zahlédl špičku v břehu, vzácný objev pak málem naštípali na podpal

Premium
Hynkovský monoxyl vyfocený na místě nálezu v břehu řeky Moravy poblíž jezu.

Až k hynkovskému jezu na hlavním toku Moravy zavedlo archeology a badatele na Olomoucku pátrání po místě nálezu čtyřmetrové a přes sto kilogramů vážící dřevěné lodi ze 16. století vytesané z jednoho...

Slavia - Olomouc 2:1, obrat a titul je blíž, v závěru rozhodl Moses tečovanou střelou

Slavističtí fotbalisté slaví otočku v zápase se Sigmou Olomouc.

První poločas trpěli, takřka hodinu prohrávali, ale nakonec slávističtí fotbalisté složitý zápas s Olomoucí zvládli. Střídající Chytil a Moses skóre otočili a po vítězství 2:1 se o pořádný kus...

Sejk dráždil Slavii provokativní oslavou: Vám to přišlo moc? A co jsem měl dělat?

Václav Sejk z Olomouce slaví gól na hřišti Slavie.

Při otázce na možnou druhou žlutou kartu za oslavu gólu na Slavii se olomoucký fotbalista Václav Sejk zarazil. „Vám to jako vážně přišlo moc? Teď to nemyslím vůbec útočně. Fakt byste za to chtěli...

Europoslanci končí ve Šlachtově Přísaze. Nepřijatelné, složte mandát, reaguje hnutí

Jednička hnutí Přísaha v Olomouckém kraji Antonín Staněk na představení...

Bývalý ministr kultury a současný europoslanec Antonín Staněk končí v hnutí Přísaha, hnutí opustila také europoslankyně Nikola Bartůšek. Oba informaci potvrdili redakci iDNES.cz. „V této situaci...

Proměna Hanáckých kasáren. Developer ukázal velkolepé plány, bude tu i divadlo

Vizualizace budoucí podoby obří budovy někdejších Hanáckých kasáren v Olomouci,...

Moderní centrum s kavárnami, obchodní galerií, školami, byty i kulturním vyžitím, včetně možnosti posedět na prostorném nádvoří lemovaném prosklenými výlohami, atriem i výtahy. To vše má mimo jiné v...

Olomoucký majáles míří poprvé do letního kina. Láká na hudbu všech žánrů či kvízy

Majáles se stal nedílnou součástí jarního kulturního dění v Olomouci (foto z...

Dvě hudební scény, na nichž vystoupí dvě desítky kapel a interpretů, dále divadelní stan, AZ-kvíz, prezentace studentských spolků a neziskových organizací či doprovodný program pro celou rodinu. To...

1. května 2026  7:56

Vyhublé feně a štěňatům byly vidět kosti. Neměl jsem peníze, zdůvodnil to majitel

Silně pohublá fena skončila společně se třemi štěňaty v péči veterináře....

Případ několika zubožených psů zaměstnává nyní veterináře, policisty a také pracovníky útulku pro psy z Prostějovska. Zvířata měla být majiteli odebrána, ten se jich nakonec sám vzdal. Stav psů...

30. dubna 2026  18:01

Předci jeseterů zažili dinosaury. V Česku vyhynulou rybu teď vypustili do Moravy

Premium
Ondřej Dočkal z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR ukazuje část jeseteřího...

Tisíce malých, čerstvě vylíhnutých jeseterů vypustili odborníci do řeky Moravy v Litovelském Pomoraví na Olomoucku. Jde o iniciativu v rámci unikátního projektu pod záštitou české pobočky Světového...

30. dubna 2026  16:24

Postavíme si sami, jinak se nedočkáme. Baseballisté budují špičkové sportoviště

Premium
Baseballové hřiště v Olomouci dnes splňuje standardy pro konání světových akcí.

Baseballový klub Skokani Olomouc se rozhodl vybudovat si nový domov. V městské části Lazce postupně roste modernizovaný sportovní komplex. Klub se do projektu pustil z vlastní iniciativy a práce si...

30. dubna 2026  15:54

Americký kouč Šišku nenadchnul: Tréninky neměly hlavu a patu. Pak přišel impulz

Ondřej Šiška z Olomoucka v zápase s Ostravou

Když dostane otázku na zhodnocení sezony, zamyslí se a pak jedním slovem shrne své pocity. „Turbulentní.“ Výstižnější popis jen těžko hledat. Tým Olomoucka po loňském bronzu v Maxa Národní...

30. dubna 2026  14:06

Zámek vystavuje „českou Monu Lisu“. Kdo je Mánesova Josefina, se stále neví

Na zámku v Čechách pod Kosířem bude až do září k vidění ikonický obraz Josefa...

Do Čech pod Kosířem na Prostějovsku dorazil vzácný a tajemný náklad. Tamní zámek si k desátému výročí otevření pro veřejnost nadělil dárek v podobě díla, které je vrcholem českého malířství a na...

30. dubna 2026  12:07

Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis

Aktualizujeme
Lokomotiva 354.195 na nádraží v Horšovském Týně 27.září 2014 při příležitostí ukončení pravidelné osobní dopravy na zdejší trati.

Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...

1. září 2021,  aktualizováno  30. 4. 9:27

V olomoucké MHD začne zkušební provoz placení kartou. Jízdné zatím nezdraží

Cestující v olomoucké MHD zaplatí od podzimu 2026 jízdné platební kartou. Nový...

Dopravní podnik města Olomouce (DPMO) v těchto dnech do svých tramvají a autobusů montuje nové přístroje, které umožní platbu kartou. Nyní pro zkušební provoz, do ostrého mají přejít krátce před...

30. dubna 2026  4:54

Proměna Hanáckých kasáren. Developer ukázal velkolepé plány, bude tu i divadlo

Vizualizace budoucí podoby obří budovy někdejších Hanáckých kasáren v Olomouci,...

Moderní centrum s kavárnami, obchodní galerií, školami, byty i kulturním vyžitím, včetně možnosti posedět na prostorném nádvoří lemovaném prosklenými výlohami, atriem i výtahy. To vše má mimo jiné v...

29. dubna 2026  17:47

Výjimečná událost. Cyklistům se otevře vojenský prostor Libavá, dorazí jich tisíce

Vojenská pozorovatelna u Velké Střelné

Běžně uzavřený vojenský výcvikový prostor Libavá na Olomoucku se chystá tento pátek na nápor cyklistů v rámci tradiční akce Bílý kámen. Pořadatelé pro ně připravili novou trasu k Panně Marii...

29. dubna 2026  12:41

Pod naloženou tatrou se utrhla krajnice, pak ještě porazila strom

Pod naloženou tatrou se na okraji Zábřehu utrhla krajnice, vůz poté vyjel ze...

Velmi špatný pracovní den měl v úterý řidič nákladní tatry, který projížděl Zábřehem na Šumpersku. Najel totiž na nezpevněnou krajnici, která mnohatunový kolos neunesla, a vše skončilo dopravní...

29. dubna 2026  11:31

Požár v hale na Přerovsku způsobil milionovou škodu, evakuovali sedm lidí

Hasiči likvidují požár v hale v Lipníku nad Bečvou na Přerovsku. (28. dubna...

Škodu přes milion korun způsobil požár, který v úterý večer zasáhl technologii na výrobu polystyrenových desek v hale v Lipníku nad Bečvou na Přerovsku. Oheň rychle uhasilo několik jednotek hasičů,...

29. dubna 2026  7:38

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.