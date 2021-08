Sehnat zubaře je dál problém, v Olomouci místa plní i lidé z jiných krajů

„Obvolala jsem snad celou Olomouc, bez úspěchu,“ zoufá si třeba Lucie Novotná, která se do hanácké metropole přistěhovala a hledá dentistu už delší dobu.

Podle prezidenta České stomatologické komory Romana Šmuclera je přitom v Olomouci zubařů dost.

„Olomoucký kraj je specifický. Velké množství lékařů působí přímo v Olomouci a méně na venkově. Tam dříve pojišťovny řadu smluv zrušily a daly je do města. Dnes už se snažíme, aby tomu tak nebylo,“ ujišťuje.

V kraji loni komora evidovala 595 praktických zubních lékařů. Na jednoho tak připadalo v průměru 1 062 pacientů, což region posunulo na druhé nejlepší místo v zemi, hned za Prahu, kde se jeden stomatolog stará v průměru o 739 pacientů. Nejhůře na tom byl Středočeský kraj s 2 158 pacienty na zubaře.

Do Olomouce míří i lidé z Ostravy, Brna či Prahy

Někteří pacienti řeší problém dojížděním do jiného okresu či dokonce kraje.

„Míří k nám klienti z Ostravy, Opavy nebo Jesenicka právě z důvodu chybějící stomatologické péče v těchto regionech,“ potvrzuje stomatoložka Nina Gasta z Olomouce.

I ona má plno a nové pacienty nepřijímá. „Průměrně máme denně čtyři telefonáty či e-maily, zda nabíráme nové pacienty,“ říká.

Od začátku roku nebere nové pacienty ani zubař Marek Pluháček s praxí v Olomouci. „Denně odmítáme tři až čtyři zájemce. A to už minimálně čtyři možná pět měsíců,“ upřesňuje.

Pacienti za ním dojíždí třeba až z Ostravy, Frýdku-Místku, Karviné, Pardubic nebo Prahy a Brna.

„Není to jen tím, že nemohou najít stomatologa, ale například i z důvodu specifických zákroků, jako například implantologie. Pro lidi z Prahy a Ostravy je to i cenově zajímavé,“ upozorňuje Pluháček.

Vyhlášené konkurzy zůstávají bez zájemců

Stomatologie se také mění. Mladší generace zubních lékařů poskytuje větší podíl nadstandardních a časově náročnějších výkonů. Registrují tedy méně pacientů, než bývalo v minulosti zvykem. Místo menších praxí vznikají větší v okresních a krajských městech.

Statistika: zubařů mírně přibývá Počty zubařů v Olomouckém kraji v jednotlivých letech, v závorce počty pacientů připadajících na jednoho stomatologa: 2015: 508 (1 250)

2016: 515 (1 231)

2017: 518 (1 222)

2018: 521 (1 214)

2019: 585 (1 080)

2020: 595 (1 062) (zdroj: Česká stomatologická komora)

Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) eviduje nejvíce žádostí o zajištění stomatologické péče z oblasti Přerovska, Lipníku nad Bečvou a Hranic.

„Pro zajištění dostupnosti primární péče využívá VZP všech dostupných a zákonných možností. V případě nedostatečně zajištěné péče iniciuje vyhlášení výběrového řízení na zdravotním odboru krajského úřadu,“ nastiňuje mluvčí pojišťovny Vlastimil Sršeň.

Momentálně jsou vyhlášené konkurzy v oboru zubní lékařství pro oblast okresů Jeseník, Přerov a Šumperk.

„V okresech Jeseník a Šumperk žádáme krajský úřad dvakrát ročně o vypsání výběrového řízení pro obor zubní lékařství. Bohužel se do nich žádný uchazeč nepřihlásil. Stávající lékaři mají plnou registraci, nové klienty převážně neberou,“ konstatuje mluvčí České průmyslové zdravotní pojišťovny Elenka Mazurová.

Při hledání se lze obrátit na pojišťovnu

Do budoucna by přitom problém mohl být ještě větší – s ohledem na věk stomatologů a jejich odchod do důchodu.

Pokud lidé zubaře nemohou sehnat, měli by se obrátit na svou pojišťovnu, ta jim ho najít musí.

„Pokud nejsou spokojení, mohou změnit pojišťovnu, rozdíly jsou velké,“ doporučuje Šmucler. Informace o zubařích, kteří přibírají nové pacienty, jsou k dispozici i na stránkách stomatologické komory.

Zubaři, kteří se rozhodnou ordinovat v místech s omezenou dostupností péče, mohou žádat o dotaci na ministerstvu zdravotnictví. I pojišťovny se je snaží motivovat, například bonifikačními programy. Někdy je lákají i obce, třeba formou zvýhodněného nájmu ambulance, příspěvkem na vybavení, nabídkou bydlení a podobně.