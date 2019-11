Firmy marně shánějí lidi, se zaměstnáváním padesátníků ovšem dál váhají

15:00 , aktualizováno 15:00

Počet lidí bez práce v Olomouckém kraji je na historickém minimu. Firmy si stěžují na nedostatek pracovních sil, dalo by se říct, že kdo pracovat chce, zaměstnání najde. Přesto existuje skupina, která to má pořád těžší než ostatní. Jde o lidi, kterým už bylo padesát let. Mezi uchazeči evidovanými na úřadech práce tvoří více než třetinu.