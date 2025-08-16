Kraj opět podpoří vesnické obchody, rozdělí mezi ně osm a půl milionu

  7:56
Olomoucký kraj i letos přispěje na provoz malých obchodů na vesnicích. O podporu se přihlásilo 126 zájemců, nakonec ji získá 87 z nich. Podle hejtmanství jde o jeden z vůbec nejoblíbenějších dotačních programů.
„Nejde o žádné ohýbání trhu, ale o to, aby si například senioři nebo maminky s dětmi, které se nedostanou do města, protože třeba nemají auto, měli kde nakoupit základní potraviny. V podstatě jde o určitou formu sociální služby,“ uvedl hejtman Ladislav Okleštěk (ANO).

Krajská podpora je zaměřená právě a pouze jen na obchody, které nabízejí zboží takzvané základní potřeby – typicky například potraviny.

„Základní podmínkou pro udělení podpory z programu Obchůdek bylo, že se podpořený obchod musí nacházet v obci s maximálně jedním tisícem obyvatel nebo v místní části stejné velikosti,“ nastínil Okleštěk.

„Další pak to, že maloobchodní prodejna musí být v obci jen jedna, abychom touto podporou někoho nezvýhodňovali v rámci konkurenčního prostředí,“ dodal.

Dotační program na podporu venkovských obchodů hejtmanství zavedlo v roce 2021. Loni pro něj bylo vyčleněno z rozpočtu kraje 7,2 milionu korun, dalších 3,8 milionu přidalo ministerstvo průmyslu a obchodu. Maximální výše dotace na jednoho žadatele byla 100 tisíc korun.

