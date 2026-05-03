„Také lidé v menších obcích by měli mít šanci dostat se bez problémů k pečivu a například i základnímu drogistickému zboží. Obchůdek jim to umožňuje,“ uvedl náměstek hejtmana pro oblast strategického rozvoje a IT Pavel Jelínek (SPD, Trikolora, PRO a Svobodní).
„Podporujeme prodejny, které se nacházejí ve vsích nebo místních částech do tisíce obyvatel s maximálně jedním maloobchodem,“ dodal.
Při výběru příjemců dotace byly mezi žádostmi upřednostněny například obce s nižším počtem obyvatel. Ty obchody, na které se nedostalo, byly podle výsledku a počtu získaných bodů zařazeny do zásobníku žádostí.
„Hejtmanství počítá s tím, že v květnu podpoří dalších 38 zájemců, a to díky dodatečné alokaci z peněz ministerstva průmyslu a obchodu, o které kraj požádá,“ nastínila mluvčí hejtmanství Eva Knajblová.
Program Obchůdek je určen kamenným prodejnám, jež musí mít otevřeno alespoň pět dní v týdnu. Pokud má obec méně než 350 obyvatel, stačí prodejní doba minimálně tři dny v týdnu.
Zatím byla letos v rámci programu rozdělena méně než poloviční částka než v předchozích dvou letech. Loni činila podpora celkově 8,5 milionu korun rozdělených mezi 87 žadatelů vybraných ze 126 zájemců. O rok dříve bylo pro program vyčleněno z rozpočtu kraje 7,2 milionu a dalších 3,8 milionu přidalo ministerstvo průmyslu a obchodu.