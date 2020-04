Města chystají úsporná opatření, zadlužená Olomouc dokonce i nouzový plán

Seznam investic, které je možné prozatím zastavit či odložit, nyní sepisují například na prostějovském magistrátu. A to i přesto, že v hodnocení ekonomické kondice měst patří dlouhodobě mezi nejlepší v celé republice.

„Opatrnost je na místě. Všechny odbory řeší, jaké možné ekonomické dopady nás čekají. I když samozřejmě nikdo nemůže přesně vědět, co současná situace a opatření způsobí. V každém případě jsme se shodli, že věci, které nejsou nezbytně nutné, budeme odkládat,“ přiblížil prostějovský primátor František Jura.

Pokud to však situace dovolí, chce Jura pokračovat alespoň v těch investicích, na něž se už Prostějovu podařilo získat anebo i čerpat dotace. Jde například o zateplení některých škol či školek.

Hůř je na tom Olomouc, která patří k nejzadluženějším městům v zemi. Zdejší ekonomický náměstek Otakar Bačák připouští, že ve srovnání s jinými městy není výchozí pozice a také připravenost Olomouce na ekonomické dopady dobrá.

„Začíná být vidět propad příjmů města a z minulých let máme extrémně vysoké zadlužení,“ podotkl náměstek.

Olomoucký primátor Miroslav Žbánek zdůrazňuje, že pro krajské město bude klíčové, jak po odeznění pandemie vyjde rozpočtové určení daní coby jeden z hlavních příjmů měst.

„To ale zatím nikdo neví. Pokud by však došlo k výraznému ekonomickému propadu, nejsme jediní, kdo by měl problém například s financováním evropských projektů,“ porovnal primátor.

Primátor: Něco bude lepší dotáhnout i na úkor většího zadlužení

Olomoučtí radní tak už mimo jiné odložili začátek budování dalšího kusu tramvajové trati na Nové Sady, její druhá etapa měla vést až ke středu nejlidnatějšího sídliště na jihu města. Samotná stavba měla původně začít v první polovině letošního roku.

„Pozastavujeme ji do podzimu 2020, kdy budou známy přesnější odhady dopadů šíření nákazy,“ uvedl investiční náměstek primátora Martin Major.

Cílem Olomouce je ovšem podle Žbánka alespoň část investic udržet, lidem totiž přinášejí práci. Argumentuje také tím, že v budoucnu bude klesat výše dotací, jež bude moci město získat.

„Budeme se tak muset bavit i o tom, zda některé projekty přece jen nedotáhneme na úkor většího zadlužení. V tuto chvíli to ale nevíme. Vývoj je velice dynamický, ovšem moc optimismu nezaznívá,“ hodnotí primátor.

Také on zmiňuje opatrnost. Olomouc proto kvůli nejisté budoucnosti chystá také plán B. A to pro případ, že by si rozsáhlé investice, jež se připravovaly celé roky, přece jen nakonec dovolit nemohla.

„Máme detailně zmapovaný stav našich základních škol. Kdybychom tak nemohli financovat velké investice, jsme připraveni zaměřit se například na opravu a údržbu našich škol,“ uvedl Žbánek.

Šumperk čeká, že příjmy klesnou až o dvacet procent

Po úsporách pak ve svém rozpočtu pátrá také Šumperk, radní tady už kvůli nejasným vyhlídkám odložili dvoumilionovou rekonstrukci podlahy tělocvičny v jedné z místních škol.

„Předběžně očekáváme, že příjmy města poklesnou až o dvacet procent,“ vyčíslil šumperský starosta Tomáš Spurný.

Na změny ve svých plánech se připravuje také Přerov. „Vedení města se otázkou vlivu současné situace na hospodaření zabývá, nicméně konkrétní kroky zatím přijaty nebyly. Měla by o nich jednat rada města na svém příštím zasedání,“ upřesnila mluvčí přerovské radnice Lenka Chalupová.

Kde ušetřit, řeší i v Jeseníku. Vedení města tam podle místostarosty Václava Urbana úředníkům zadalo hledání úspor ve výši mezi deseti až patnácti procenty. Výsledky by měli mít do konce týdne.

„Plánované investice pak budeme řešit zvlášť, pravděpodobně však některé odložíme,“ podotkl Urban.