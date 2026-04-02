Koncerty, dílničky či jarmark s šermíři. Velikonoční akce hostí náměstí i muzea

Místem velikonočních oslav je například olomoucké Horní náměstí, kam lze do pondělka vyrazit na řemeslné stánky, dětské dílničky nebo doprovodné prohlídky města. Stánky a kolotoč jsou na jarmarku ve všední dny otevřeny od 11 do 19 hodin, o víkendech od 10 do 19 hodin a v poslední den 6. dubna do 17 hodin.
Sváteční náladu zde dokresluje výstava sedmi obřích kraslic, které pomohly barvit děti z olomouckých základních škol.
„Tuto tradici jsme započali loni, kdy sedmi vybraným školám dodáme bílé nadrozměrné kraslice i akrylové barvy,“ uvedla za pořadatele Monika Řehulková.
Pozvala také na kulturní program, který nabídne koncerty, folklor i vystoupení pěveckých sborů. Vystoupí například kapely Bluesberg, Kate&Gentleman, Isbina nebo FanTajm. Program doplní také folklorní soubory a pěvecké sbory, například Laštufka Bystročice a Kohótek Vrbátky.
Do 5. dubna se návštěvníci také mohou zúčastnit výstupu na radniční věž, prohlídky slavnostního sálu Základní školy Komenium nebo komentované prohlídky vily Primavesi. V neděli 5. dubna se na Horním náměstí od 15 hodin uskuteční velikonoční bohoslužba.
Pletení košíků i tatarů v Příkazích
Tradiční Velikonoce a jarní obyčeje našich předků přiblíží tradičně Hanácké muzeum v přírodě v Příkazích, a to na Bílou sobotu 4. dubna. Návštěvníci zde mohou obdivovat mimo jiné hanácké kraslice, jež jsou známé pestrou barevností a zdobností. Budou mít i možnost si kraslici zkrášlit vlastními ornamenty.
„Zájemci si budou moci sami uplést pomlázku, ozdobit vajíčko, ochutnat tradiční velikonoční pečivo nebo si budou moci vyzkoušet výrobu proutěných košíků. Po celý den bude v areálu muzea probíhat malý velikonoční jarmark,“ pozvala koordinátorka akcí Denisa Vacová.
Od 14 hodin se s velikonočním vystoupením pochlubí dětí z místní základní školy. Základní vstupné je 160 korun.
Přerov láká na historický jarmark s šermíři
V Přerově se dnes konají předvelikonoční farmářské trhy, hlavním tahákem však bude nedělní historický jarmark na Horním náměstí, jenž začne od 10 hodin. Kromě stánků s rukodělnými výrobky potěší přítomné i vystoupení Dechového orchestru Haná, skupin Beltane Girls a IN Blue i dětských souborů ze střediska volného času Atlas a Bios.
Atmosféru starých časů doplní kapela Rabbussa, orientální tance skupiny Isanda, ukázky historického šermu a domácí zvířata či dravci pod dohledem sokolníka Andreje.
Galerie města Přerova na Horním náměstí připravila pro návštěvníky expozici Řeka jara, která představuje kraslice Ivy Machalové a krajkářskou tvorbu Jitky Hanákové. Výstava potrvá do 12. dubna.
„Na Velký pátek 3. dubna vyrazí do ulic také průvod s hrkači, který obnovil folklorní soubor Trávníček. Chlapci se setkají v 11 hodin u Základní školy Trávník a projdou centrem města, přidat se může veřejnost,“ vybídla mluvčí přerovské radnice Lenka Chalupová.
Ulice města budou přes svátky zdobit květinové kraslice, jarní výsadba i tradiční kraslicovník na náměstí T. G. Masaryka. Do výzdoby veřejného prostoru se zapojily školy, spolky i dobrovolníci, kteří ozdobili také autobusové zastávky.
Zajíčkova stezka i kapely na trzích
Dům dětí a mládeže Vila Tereza v Uničově pro změnu připravil v místním parku zajíčkovu stezku s velikonočními a jarními úkoly. Projít si dvanáct stanovišť je možné do pátku do 18 hodin. Zúčastnit se mohou rodiny s dětmi i školní kolektivy.
Na velikonoční trhy zve v regionu například také Jeseník, kde v pátek obsadí Masarykovo náměstí 70 prodejců regionálních produktů a potravin i řemeslníci. Kromě zpěváků zpestří program i jesenické kapely Luskni prstem a VýTržníci.
Vlastivědné muzeum v Šumperku zase na dnešek připravilo velikonoční tvoření pro veřejnost. Lidé si vyzkoušejí zdobení vajíček, pletení pomlázek či přípravu velikonočního pečiva.
Návštěvníky čekají rovněž ukázky různých způsobů zdobení vajec od hanáckých, slámou lepených kraslic přes techniku drátkování a malování voskem po vyškrabávaná a kresbou zdobená vajíčka. Kraslice budou i k prodeji. Jednotné vstupné je 60 korun.