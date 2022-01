Lednová a únorová data plná dvojek snoubence lákají, svatba v úterý nevadí

Sňatek v zimě býval spíše raritou, nebo souvisel s náhlým očekáváním dítěte. V poslední době jich ale podle svatební agentky Jany Kubáčové přibylo. Roli v tom hraje covid i obsazenost oblíbených míst dlouho dopředu.

Jak se změnil pohled snoubenců na zimní svatby v době covidu?

Před ní se v zimě braly hlavně páry, jež čekaly miminko, nebo chtěly být jiné. Ale šel do toho málokdo. Přibylo jich však i proto, že termíny jsou v oblíbených svatebních měsících na populárních místech dlouho dopředu obsazené. Volno je třeba na příští, někde i přespříští rok.

Která místa jsou v Olomouckém kraji oblíbená?

Třeba Náš mlýn v obci Ochoz u Konice, Stodola Prost v Březové u Litovle, Dolní Bouda ve Vésce, Hospůdka ve Stodole v Záběšní Lhotě nebo Bělecký Mlýn.

V čem je výhoda zimních svateb?

Osobně je mám moc ráda, neboť zima nutí svatebčany být spolu. Podstata svatby je podle mě být se snoubenci. U letních svateb se děje to, že se lidé chodí projít a ve finále se snoubenci tolik času netráví.

Co je oblíbené z hlediska trendů?

Zimní svatby se od letních příliš neliší, v zimě je snad jen kladen větší důraz na bílou. Svatby jsou, co se týče výzdoby, čistší. Obecně se každý trend udrží jednu, maximálně dvě sezony. V Česku jsme ale konzervativnější, tak někdy i tři. Na začátku sezony se vždy vydává barva svatby, pro letošek by to měl být odstín modré Very Peri (kombinuje zvonkově modrou, šeříkově fialovou a levandulovou – pozn. red.). Obecně ale tím, že jsou hodně poptávané svatby ve stodolách a v přírodě, tak se inklinuje k přírodním a pastelovým tónům. Většina svateb je laděná do pudrové růžové v kombinaci s champagne, nebo odstínů hnědé. Co se týče míst, přednost mají stodoly či lokace, kde lze mít celou svatbu na jednom místě.

Jsou snoubenci, co se týče výzdoby, náročnější než dříve?

Určitě. Je to i tím, že si nevěsty díky sociálním sítím udělají daleko detailnější představu, co se jim líbí. Mohou si lépe zmapovat trh, mají lepší povědomí, co se kde dá sehnat a jaké jsou zhruba ceny.