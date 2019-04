Sucho v Olomouckém kraji dál vítězí, ani sníh z hor na něj stačit nebude

4:55 , aktualizováno 4:55

Optimistické scénáře, že díky bohatým zásobám sněhu v Jeseníkách by léto nemuselo být tak extrémně suché jako to předešlé, se nenaplnily. Ani letošní zima totiž nebyla taková, aby na vodním deficitu, který nejen v Olomouckém kraji narůstá už pět let, něco změnila.