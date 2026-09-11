„Rozšíření počtu základen zdravotnické záchranné služby na Jesenicku bude mít zásadní dopad na kvalitu a rychlost zdravotnické péče,“ podotkl hejtman Ladislav Okleštěk (ANO).
Na severu kraje dnes fungují dvě základny záchranky v Jeseníku a Javorníku. „I v těchto městech postavíme záchranářům nové zázemí,“ zdůraznil Okleštěk.
Původně měla záchranka vybudovat třetí základnu ve Zlatých Horách, s ohledem na zkušenosti s krizovou situací při povodních na podzim 2024 však svůj záměr přehodnotila a upřednostnila Mikulovice.
„Podle záchranářů jsou lepší volbou, mají výhodnější napojení na dopravní síť. Z Mikulovic dokážou záchranáři snáze a rychleji obsluhovat přilehlé oblasti,“ vysvětlil náměstek hejtmana pro oblast zdravotnictví Vladimír Lichnovský (ANO).
Největší ze všech tří základen by měla být ta v Jeseníku. „Chceme totiž, aby zároveň sloužila jako školicí centrum pro krajské záchranáře,“ uvedl náměstek a náklady odhadl na zhruba 150 milionů korun. „Uděláme vše pro to, aby tři nové základny na severu kraje mohly začít fungovat nejpozději do roku 2030,“ doplnil.
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Před dokončením už je pak nová základna záchranky ve Šternberku, jež bude otevřena co nevidět. Následuje trend ze Zábřehu nebo Uničova, kde moderní prostory již dostali.
„Každá z nově postavených budov nabízí záchranářům lepší komfort a moderní zázemí pro obsluhu techniky. Navíc jde o nízkoenergetické budovy,“ vyzdvihl Lichnovský.
Hasičské stanice potřebují investice za miliardu
Vylepšovat zázemí budou také krajští hasiči, kteří sídlí většinou v nevyhovujících starších budovách, jež neumožňují další rozvoj a nestačí kapacitně příslušníkům ani technice.
„Na většině našich základen chybí dílny pro chemickou, strojní či technickou službu, není tam prostor pro výjezdovou techniku či vybavení ani zázemí pro samotné hasiče a jejich výcvik. Budovy jsou zastaralé, často stoleté a prostory nevyhovují výkonu služby hasičů v 21. století,“ shrnula mluvčí krajského hasičského sboru (HZS) Lucie Balážová.
Kvůli reorganizaci stanic podle ní vzrostl počet výjezdů, ale dluh v oblasti staveb se poslední roky spíše prohluboval. „Dostat se na všech stanicích HZS Olomouckého kraje na potřebnou úroveň vyžaduje stavební investice přesahující 1,2 miliardy korun,“ odhadla mluvčí.
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Do konce letošního roku by se měli přestěhovat do nového šternberští hasiči, budovaná stanice na okraji města je ve fázi hrubé stavby. Následovat by ji měla stanice v Prostějově, kde jsou již připravené pozemky, projektová dokumentace i stavební povolení.
V horizontu čtyř let se počítá s novou základnou také v Mohelnici, kde dosud hasiči sídlo neměli. „Výstavba se připravuje v souvislosti s dostavbou D35. K dispozici máme vhodný pozemek a nyní s Ředitelstvím silnic a dálnic řešíme přípravu projektové dokumentace,“ přiblížila Balážová. Po dostavbě tak bude mít HZS v kraji 14 profesionálních stanic.
Získají potřebné dílny či multifunkční hřiště
Nové zázemí za 120 milionů korun šternberští hasiči vyhlížejí s velkým očekáváním. Nyní totiž sídlí v objektu, jenž vznikl přestavbou v 60. letech minulého století a požární ochraně slouží bezmála sto let. Brzy získají místo pro sebe i odborný výcvik či garážová stání pro cisterny a další speciální hasičskou techniku včetně zázemí pro servis.
„Jednotka mající v hasebním obvodu 34 tisíc obyvatel, kdy kromě Šternberka obsluhuje 24 dalších obcí, nyní sídlí v objektu, který prostorově ani technicky nevyhovuje výkonu služby,“ podotkla Balážová.
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Novostavba stanice za místním hřbitovem bude odpovídat potřebám s výhledem na několik desítek let dopředu. Kromě garáží, kam se vejde třeba i cisterna pro velkoobjemové hašení, se zde bude nacházet zázemí pro hasiče jako šatny, jídelna, ložnice, kanceláře pro velitele i zasedací místnost krizového štábu.
„Součástí objektu budou i dílny pro strojní, chemickou a technickou službu. Stavba bude mít též cvičnou věž a v areálu bude i multifunkční hřiště pro výcvik a fyzickou přípravu jednotky,“ přiblížila Balážová.
Za poslední dvě dekády už hasiči v regionu postavili nové stanice v Uničově, Konici, Šumperku a Přerově.
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4. srpna 2020