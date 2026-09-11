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Hasiči dostávají nové stanice, záchranka přidá na Jesenicku třetí základnu

Lenka Muzikantová
  4:55

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ilustrační snímek | foto: Stanislav Heloňa, MAFRA

Namísto už nevyhovujících zastaralých stanic se další záchranné složky z Olomouckého kraje brzy dočkají moderních výjezdových základen odpovídajících požadavkům 21. století. Stát a kraj totiž chystají stamilionové investice, jež přinesou hasičům i záchranné službě nové zázemí. Zásadní změnu přinesou hlavně na Jesenicku, kde do několika let přibude ke dvěma základnám záchranky třetí.

„Rozšíření počtu základen zdravotnické záchranné služby na Jesenicku bude mít zásadní dopad na kvalitu a rychlost zdravotnické péče,“ podotkl hejtman Ladislav Okleštěk (ANO).

Na severu kraje dnes fungují dvě základny záchranky v Jeseníku a Javorníku. „I v těchto městech postavíme záchranářům nové zázemí,“ zdůraznil Okleštěk.

Původně měla záchranka vybudovat třetí základnu ve Zlatých Horách, s ohledem na zkušenosti s krizovou situací při povodních na podzim 2024 však svůj záměr přehodnotila a upřednostnila Mikulovice.

„Podle záchranářů jsou lepší volbou, mají výhodnější napojení na dopravní síť. Z Mikulovic dokážou záchranáři snáze a rychleji obsluhovat přilehlé oblasti,“ vysvětlil náměstek hejtmana pro oblast zdravotnictví Vladimír Lichnovský (ANO).

Největší ze všech tří základen by měla být ta v Jeseníku. „Chceme totiž, aby zároveň sloužila jako školicí centrum pro krajské záchranáře,“ uvedl náměstek a náklady odhadl na zhruba 150 milionů korun. „Uděláme vše pro to, aby tři nové základny na severu kraje mohly začít fungovat nejpozději do roku 2030,“ doplnil.

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Před dokončením už je pak nová základna záchranky ve Šternberku, jež bude otevřena co nevidět. Následuje trend ze Zábřehu nebo Uničova, kde moderní prostory již dostali.

„Každá z nově postavených budov nabízí záchranářům lepší komfort a moderní zázemí pro obsluhu techniky. Navíc jde o nízkoenergetické budovy,“ vyzdvihl Lichnovský.

Hasičské stanice potřebují investice za miliardu

Vylepšovat zázemí budou také krajští hasiči, kteří sídlí většinou v nevyhovujících starších budovách, jež neumožňují další rozvoj a nestačí kapacitně příslušníkům ani technice.

„Na většině našich základen chybí dílny pro chemickou, strojní či technickou službu, není tam prostor pro výjezdovou techniku či vybavení ani zázemí pro samotné hasiče a jejich výcvik. Budovy jsou zastaralé, často stoleté a prostory nevyhovují výkonu služby hasičů v 21. století,“ shrnula mluvčí krajského hasičského sboru (HZS) Lucie Balážová.

Kvůli reorganizaci stanic podle ní vzrostl počet výjezdů, ale dluh v oblasti staveb se poslední roky spíše prohluboval. „Dostat se na všech stanicích HZS Olomouckého kraje na potřebnou úroveň vyžaduje stavební investice přesahující 1,2 miliardy korun,“ odhadla mluvčí.

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Do konce letošního roku by se měli přestěhovat do nového šternberští hasiči, budovaná stanice na okraji města je ve fázi hrubé stavby. Následovat by ji měla stanice v Prostějově, kde jsou již připravené pozemky, projektová dokumentace i stavební povolení.

V horizontu čtyř let se počítá s novou základnou také v Mohelnici, kde dosud hasiči sídlo neměli. „Výstavba se připravuje v souvislosti s dostavbou D35. K dispozici máme vhodný pozemek a nyní s Ředitelstvím silnic a dálnic řešíme přípravu projektové dokumentace,“ přiblížila Balážová. Po dostavbě tak bude mít HZS v kraji 14 profesionálních stanic.

Získají potřebné dílny či multifunkční hřiště

Nové zázemí za 120 milionů korun šternberští hasiči vyhlížejí s velkým očekáváním. Nyní totiž sídlí v objektu, jenž vznikl přestavbou v 60. letech minulého století a požární ochraně slouží bezmála sto let. Brzy získají místo pro sebe i odborný výcvik či garážová stání pro cisterny a další speciální hasičskou techniku včetně zázemí pro servis.

„Jednotka mající v hasebním obvodu 34 tisíc obyvatel, kdy kromě Šternberka obsluhuje 24 dalších obcí, nyní sídlí v objektu, který prostorově ani technicky nevyhovuje výkonu služby,“ podotkla Balážová.

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Novostavba stanice za místním hřbitovem bude odpovídat potřebám s výhledem na několik desítek let dopředu. Kromě garáží, kam se vejde třeba i cisterna pro velkoobjemové hašení, se zde bude nacházet zázemí pro hasiče jako šatny, jídelna, ložnice, kanceláře pro velitele i zasedací místnost krizového štábu.

„Součástí objektu budou i dílny pro strojní, chemickou a technickou službu. Stavba bude mít též cvičnou věž a v areálu bude i multifunkční hřiště pro výcvik a fyzickou přípravu jednotky,“ přiblížila Balážová.

Za poslední dvě dekády už hasiči v regionu postavili nové stanice v Uničově, Konici, Šumperku a Přerově.

4. srpna 2020
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