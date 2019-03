Student onemocněl spalničkami, celá třída i s pedagogy teď musí být doma

„Karanténa se týká jedné třídy z celkem 24, které máme. Jde řádově o třicet žáků, kteří by měli podle mých informací zůstat doma do pondělka,“ popsal Michal Müller, zástupce ředitele prostějovského Gymnázia Jiřího Wolkera.

„Dále se opatření dotklo také šesti vyučujících. Jedna učitelka už má však výsledky vyšetření s tím, že má protilátky, takže může opět začít učit, ostatní by měli mít výsledky ve středu. Vzhledem k tomu, že celkově máme osm desítek pedagogů, tak to není nic, co by nějak zásadně ovlivnilo provoz školy a nedalo se zvládnout suplováním,“ dodal.

Podle vedoucí protiepidemického oddělení Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje Barbory Hanákové je prostějovský student, o jehož nákaze informoval server Denik.cz, jedním ze tří lidí, kteří v regionu letos doposud spalničkami onemocněli.

„Nařízená domácí karanténa je preventivní opatření, rozhodně tu neřešíme žádnou epidemii. U všech lidí, kteří přišli do kontaktu s nemocnými, musí být zjištěno, zda byli očkováni a zda mají vytvořenou dostatečnou hladinu protilátek. Do té doby, případně do uplynutí inkubační doby, která činí 21 dní, se musí zdržovat doma na známé adrese,“ shrnula.

Zbylí dva nemocní jsou ze Šumperska. Jeden se nakazil na pracovišti v jiném kraji a následně se od něj nemoc rozšířila na dalšího člena rodiny.

„V prostějovském případu zatím zdroj nákazy stále zjišťujeme, souvislost se zbylými dvěma případy byla ale už vyloučena,“ nastínila Hanáková.