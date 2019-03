Univerzita hledá nové podnikatelské talenty, vítězi dá odměnu i kancelář

Jubilejní desátý ročník soutěže nyní vyhlásil Vědeckotechnický park Univerzity Palackého. Lidé, kteří se chtějí zúčastnit, se mohou přihlásit do konce dubna na jejích internetových stránkách, kde jsou k dispozici všechny informace. Podmínkou je sepsání podnikatelského záměru.

„Jsem rád, že jako porotce mohu stát u zrodu nových projektů, a těším se na nové plány, které začínající podnikatelé přihlásí. Každý z nich přináší vždy něco pozitivního a jejich čtení a následná práce s nimi je pro mne vždy dobrodružstvím. Pevně věřím, že pomůžeme mnohým z nich uvést jejich nápady do života,“ uvedl ředitel Vědeckotechnického parku Roman Jurečka.

Soutěž může pomoci i těm, kteří nakonec na titul nedosáhnou, neboť získají užitečné zkušenosti.

„Během příprav jsem začal objevovat svět podnikání a chápat, jak by vlastně takový podnikatelský záměr měl vypadat a fungovat. Samotná soutěž, která se pak konala během jednoho dne, byla skvělou zkušeností a obzvláště zpětná vazba od odborníků je nedocenitelná,“ shrnul Jakub Navařík, který vyhrál minulý ročník s nápadem recyklace plastů pro výrobu naplní do 3D tiskáren.

„Do Podnikavé hlavy by se měl přihlásit každý, kdo svému nápadu věří, byť si není jistý, co tomu řeknou ostatní,“ doplnila vítězka kategorie Podnikatel v sukni Vladislava Závrská, jež vyhrála s projektem Knihář umožňujícím čtenářům zachycovat osobní prožitky s knihami.

„Jít s kůží na trh, to je to nejlepší, co může udělat. Získá obrovskou akceleraci a taky sebedůvěru, která je pro úspěch nepostradatelná,“ dodala.

Slavnostní vyhlášení vítěze se uskuteční 30. května, součástí bude i rozdání titulů v několika kategoriích. Tři vybraní finalisté navíc budou moci prezentovat své nápady před stovkami účastníků podzimní olomoucké konference o podnikání UP Business Camp.