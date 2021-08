Všechno dodržet nepůjde, reagují školy na požadovaná covidová opatření

„Naším společným zájmem je, aby byl start a průběh školního roku bezpečný a aby byl návrat trvalý,“ řekl ministr školství Robert Plaga.

Podle manuálu ministerstva vypracovaného ve spolupráci s ministerstvem zdravotnictví a zástupci škol čeká děti testování hned první školní den, prvňáky druhý. Kdo odmítne, bude muset mít po celou dobu pobytu ve škole zakrytá ústa i nos, smí cvičit jen venku a nemůže zpívat. Při jídle, pití a převlékaní bude muset od ostatních udržovat odstup.

Povinnost nosit roušky ve společných prostorách platí pro všechny žáky a studenty, testovaní roušky při výuce mít nemusí.

Po zkušenostech z minulého školního roku, kdy byla zavedena distanční výuka, se ředitelé shodují, že prevence v podobě testování na začátku školního roku je namístě.

Například podle ředitele Základní školy Mozartova v Olomouci Zbyňka Kundruma se na jaře testování podrobila drtivá většina žáků a jejich rodiče k tomu přistupovali zodpovědně. Problémy tak nečeká ani v novém školním roce.

„Máme 450 dětí a měli jsme pouze dva rodiče, kteří nechtěli, aby jejich deváťáci byli testováni. Nechali je doma, což pravidla umožňovala,“ řekl.

Problémy s homogenitou či izolační místností

Podle návrhů ministerstva zdravotnictví by měla být ve škole zřízena izolační místnost pro případ výskytu infekčního onemocnění nebo podezření na nákazu. Pokud je to možné, měl by se ve školách dodržet stejný kolektiv, tedy omezit slučování tříd, jejich přesuny či střídání učeben.

„Na naší škole je snadné homogenitu držet na nižším gymnáziu i ve velké části hodin výuky v prvních dvou ročnících střední školy,“ nastínil třeba ředitel Gymnázia Šumperk Milan Maceček.

„Ve třetím a čtvrtém ročníku toto doporučení až ve třetině vyučovaných hodin nebudeme respektovat. Nebylo by možné učit podle školního vzdělávacího programu volitelné předměty, ve kterých si žáci napříč ročníkem volí semináře, aby se rozvíjeli v oborech svého zájmu a připravovali se na maturitu a studium VŠ,“ podotkl.

Řadu překážek řeší i ředitelé základních škol. Miloslav Palát ze ZŠ Řezníčkova Olomouc vidí největší problém v zajištění samostatné třídy jako izolační místnosti. Na škole se totiž ve všech místnostech učí.

Žáci, studenti i zaměstnanci škol, kteří nejsou plně očkováni, nebo v posledních 180 dnech neprodělali covid-19, se budou muset nechat na začátku září testovat na koronavirus. Testovat se bude 1. září, prvňáci 2. září, další testování bude 6. a 9. září.

Školy v Olomouckém kraji zůstanou hlavně u antigenního testování. Pokud testování ve školách skončí po 9. září, nebudou pokračovat ani omezení pro žáky a studenty, kteří se odmítnou nechat testovat. Pro všechny by pak měly platit stejné podmínky.

V mateřských školách bez testů

V případě, že se mezi dětmi objeví pozitivně testovaný na koronavirus, celá třída do karantény nepůjde. Bude podle ministra zdravotnictví stačit, když děti, které byly poslední dva dny s pozitivním žákem v kontaktu, absolvují PCR test. V mateřských školách bude i nadále platit, že děti nemusí mít roušky a nemusí se testovat.

Organizátoři zájmových kroužků považují požadavky a doporučení také za zvládnutelné.

„Jsme připraveni, na děti se těšíme. Kroužky se budou konat v klasickém režimu, děti tvoří homogenní skupiny. Rodičům doporučujeme sledovat naše webové stránky, kde najdou aktuální informace,“ řekla zástupkyně ředitele Domu dětí a mládeže v Olomouci Zuzana Trizmová.

Na start zájmových sportovních kroužků se připravuje i Akademie pohybových aktivit Olomouc.

„Po zkušenostech z minulých lockdownů jsme se rozhodli upravit systém placení kroužků. Místo pololetně budeme vybírat peníze měsíčně, aby bylo v případě uzavření sportovišť jednodušší neproběhlé lekce nahradit, případně jinak kompenzovat,“ nastínil za organizaci Petr Vavroušek.