Kalendárium 2025: Nový rektor, tvarůžkový festival i Velká Morava Fest

Univerzita Palackého v Olomouci bude ve středu 22. ledna volit nového rektora či rektorku. Akademický senát vyhlásil volby pro funkční období od 1. května 2025 do 30. dubna 2029.

Veřejná prezentace a diskuse kandidátů je naplánovaná na středu 15. ledna. Současným rektorem vysoké školy je lékař Martin Procházka, v čele nejstarší moravské univerzity stojí od května 2021.

Od ledna se Moravská filharmonie a Moravské divadlo Olomouc oficiálně spojují v jednu organizaci se dvěma orchestry. Město Olomouc si coby jejich zřizovatel od fúze slibuje větší hospodárnost a soběstačnost, efektivitu výdajů i větší využití potenciálu obou institucí.

Přípravy i rozhodnutí provázely protesty, kritici varovali před nenávratným poškozením olomoucké kultury.

ÚNOR

Populární šumperská kapela O5 a Radeček a Moravská filharmonie Olomouc vystoupí 27. února na společném koncertě v Prostějově. Ve Společenském domě zazní písně skupiny v nových symfonických aranžích.

Světovou premiéru na 21. února připravuje soubor baletu Moravského divadla Olomouc. Concerto Fantasy bude taneční kreací vytvořenou pro soubor na hudbu Philipa Glasse. Choreografem je Američan Garrett Smith, který se v Česku představí poprvé.

BŘEZEN

Na společné běhání v zimě zve na 15. března do Olomouce ČEZ RunTour Winter Edition. Připraveny jsou trasy dlouhé tři, pět a deset kilometrů, pro děti pět set a tisíc metrů. Místem závodu je výstaviště Flora a Smetanovy sady.

Kapacita závodů je tisíc dospělých běžců, děti omezení počtu nemají. Součástí závodního dne bude také volně přístupný běžecký veletrh. Registrovat se lze online na webové adrese www.run-tour.cz/winter.

DUBEN

Typická hanácká specialita opět zaplní centrum krajského města, termínem Olomouckého tvarůžkového festivalu je 5. a 6. duben. Pikantní Olomo sýr bude k ochutnání do Sn v úpravě pro teplou i studenou kuchyni v široké nabídce místních restaurací. Chybět nemají ani speciality jako tvarůžkové dezerty či pivo z hanáckých minipivovarů.

Zahrádkáři a pěstitelé už si mohou zapsat termín jarní zahradnické a květinové výstavy Flora Olomouc, která se koná od 24. do 27. dubna.

KVĚTEN

K začátku festivalové sezony budou patřit Slavnosti Olomouc v pátek a v sobotu 30. a 31. května v Korunní pevnůstce. Zahrají kapely Jelen, Trautenberk, Vypsaná fiXa, Tři sestry, Harlej, Iné kafe nebo Adam Ďurica. Vstupenky už jsou v předprodeji na stránkách akce.

ČERVEN

Polovina června potěší fanoušky rockové hudby, jelikož v Olomouci zahraje supergroup Black Country Communion. Kytarista Joe Bonamassa vystoupí 13. června na Korunní pevnůstce se spoluhráči, kterými jsou mimo jiné Glenn Hughes z Deep Purple (v roce 1986 také nazpíval album Black Sabbath Seventh Star) či Jason Bonham, jenž bubnoval rovněž s Led Zeppelin. Vstupenky jsou k mání za 1 899 korun.

Šest tisíc běžců se v sobotu 14. června vydá na trať patnáctého olomouckého půlmaratošle v říjnu nu. Elitní běžci zkusí poký kraj kořit dosavadní keňské ovny. rekordy 1:00:15 v mužích a 1:06:38 v ženách. Chybět nebudou doprovodné běhy od těch pro nejmenší po štafety či závod dvojic.

ČERVENEC

Přerov si v roce 2024 vyzkoušel nultý ročník akce Velká Morava Fest v parku Michalov. Město, které na pořádání spolupracuje s agenturou Petarda Productions, proto naplánovalo na 12. července pokračování. Aby udrželo rodinnou atmosféru, jde do prodeje jen pět tisíc lístků. Hrát budou Divokej Bill, David Koller, Desmod, Xindl X, Olga Lounová, Jelen a Legendy se vrací. Děti do dvanáct let v doprovodu dospělého za vstup neplatí.

Dunět bude od 17. do 19. července také olomoucká Korunní pevnůstka, kde se poprvé představí při svém běžců se 22. pokračování 15. olo val Pod Parou půlm ný na punk, punkrock, hardcore, ska, rockabilly a rock'n'roll.

SRPEN

Největší domácí etapový cyklistický závod Czech Tour se pro letošní rok přesouvá v kalendáři z července na pozdější termín od 14. do 17. srpna. Pořadatelé tím vycházejí vstříc elitním týmům, které se budou připravovat na Vueltu. Věří proto, že i tentokrát přilákají další jména světového pelotonu. Závod začal v Olomouckém kraji a postupně se rozrůstá i za jeho hranice.

ZÁŘÍ

Státní svátek 28. září se stane také dnem Setkání Hanáků. Na folklorní festival krojů, tanců a písní z Hané se budou stovky krojovaných tanečníků a muzikantů i diváci sjíždět do Velké Bystřice na Olomoucku. Festival je zdarma.

ŘÍJEN

Na přelomu září a října by se měly také uskutečnit volby do Poslanecké sněmovny, kam voliči z Olomouckého kraje vyšlou dvanáct poslanců.

LISTOPAD

Řidiči vyhlížejí datum 20. listopadu, kdy mají první auta projet po dokončeném chybějícím úseku západního obchvatu Olomouce, jenž bude součástí dálnice D35.

Druhá etapa mezi Křeloatonu. vem a Slavonínem měřící přes tři kilometry odkloní dopravu od kruhového objezdu poblíž Globusu, kde se pravidelně tvoří dlouhé kolony.

Přeložená silnice třetí třídy s novým mostem nad budoucí dálnicí mezi Křelovem-Břuchotínem a Bystročicemi otevře už v květnu.

Na konec roku Ředitelství silnic a dálnic avizovalo zprovoznění dálnice D55 mezi Olomoucí a Kokory.

PROSINEC

Dokončení posledního úseku dálnice D1 okolo Přerova by mohlo přijít ještě do Vánoc. Ředitelství silnic a dálnic o tom jedná se zhotovitelskou firmou. Jde o vícenáklady, finanční kompenzace, změnu rozvržení prací i zásobování materiálem. Podle dosavadního harmonogramu by měla být desetikilometrová vzdálenost mezi Říkovicemi a Přerovem jinak hotová na jaře 2026.