Dvě tuny rizikového masa skončily i ve školních jídelnách či na výstavišti

Na soupisu, který SVS zveřejnila na svém webu, je kromě restaurací či cateringových firem například Výstaviště Flora nebo základní a mateřská škola v Kostelci na Hané či školní jídelna ve Šternberku.

„Nyní je již toto maso de facto po expiraci. Po drobných částech bylo rozvezeno do různých podniků. Buď bylo zkonzumováno, nebo zpracováno do jiného výrobku. Dál už distribuováno nebylo. Spolupracujeme s hygienickou stanicí, nemáme hlášený zvýšený počet nějakých střevních onemocnění,“ přiblížil ředitel Krajské veterinární správy pro Olomoucký kraj Aleš Zatloukal.

Na začátku kauzy byly zhruba čtyři a půl tuny kuřecího masa, které dorazilo z Polska do České republiky. Podle Zatloukala nejprve nic nenasvědčovalo tomu, že by s ním mělo být něco v nepořádku. A tak než z laboratoře dorazily výsledky standardní kontroly, několik společností maso rozvezlo do Ústeckého, Zlínského, Královéhradeckého a také Olomouckého kraje.

Celkem dvě tuny kuřecího masa měla v regionu na starost olomoucká společnost Made Group. Předseda jejího představenstva Marek Novotný k případu vydal prohlášení pro odběratele, na svých internetových stránkách ho zveřejnilo město Šternberk.

„V kauze chlazeného kuřecího masa kontaminovaného salmonelou se bohužel jedná o politováníhodné nedopatření u našeho dodavatele, přestože se jedná o výrobce regulérně schváleného ve svém státě působení, který je pod stálým veterinárním dozorem,“ popisuje Novotný s tím, že se salmonela objevila v jiné části zásilky, než kterou Made Group rozvážela po Olomouckém kraji.

Šternberská školní jídelna dočasně pozastavila odběr masa

Současně Novotný připouští, že přes veškeré kontrolní mechanismy, které má jeho firma nastavené, nebylo možné tomuto problému zabránit.

„Přijmeme nápravná opatření, aby se taková situace neopakovala. Za vzniklé komplikace se omlouváme,“ doplňuje.

Své prohlášení k potenciálně nebezpečnému drůbežímu masu vydala také šternberská školní jídelna. Její ředitel Martin Hrubý v něm Made Group hájí jako seriózní firmu a také zdůrazňuje, že jídelna striktně dodržuje hygienická pravidla a další normy.

„Není tedy nutné se obávat nakažení bakterií salmonely. Z preventivních důvodů jsem však nařídil dočasně pozastavit odběr kuřecího masa od tohoto dodavatele,“ podotýká Hrubý.

Při správném tepelném zpracování je riziko minimální

Ředitel základní a mateřské školy v Kostelci na Hané Oldřich Bezdomnikov ve své reakci uvádí, že s Made Group tamní jídelna při zásobování spolupracuje už dlouhodobě.

„Podle distributora není jisté, zda byly zárodky salmonely obsaženy také v zásilce určené pro naši školu. Byli jsme ujištěni, že při správném tepelném zpracování je riziko přenosu minimální. Nechceme však riziko podceňovat, celá záležitost nás velice mrzí. Spolupracujeme s dotčenými orgány – distributorem,“ uvedl Bezdomnikov.

„Jako opatření provedeme důslednou kontrolu při nákupu všech masových výrobků, při každé přípravě kuřecího masa automaticky provádíme důkladnou dezinfekci,“ dodal.

MF DNES ohledně zásilky polského masa oslovila i dalšího z odběratelů, olomoucké Výstaviště Flora. Na e-mail s dotazy však mluvčí společnosti Michaela Nováková o den později reagovala pouze odkazem na prohlášení dodavatele Made Group.

„Z něj vycházíme, tolik k vyjádření z naší strany,“ uvedla Nováková.