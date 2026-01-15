Trh s byty v kraji podle makléřů ochladne, poroste zájem o nájemní bydlení

Rostislav Hányš
  12:01
Realitní trh v Olomouckém kraji podle zástupců oboru letos zřejmě nezažije žádný bouřlivý růst. Očekává se spíše stagnace jak v objemech kupovaných nemovitostí, tak v jejich cenách. Podle makléřů zato roste zájem o nájemní bydlení a tento trend bude nejspíš dál pokračovat.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

„Rok 2025 byl ve znamení růstu cen a velké poptávky po nemovitostech, kterou ale táhli nahoru především lidé nakupující byty jako investici s tím, že je budou dál pronajímat,“ sdělil například ředitel olomoucké Hanácké realitní kanceláře Petr Korytar.

„Nejžádanější komoditou jsou malé byty v novostavbách, protože investoři si spočítali, že je výhodnější koupit nové byty než ty starší, do nichž musí před nabídkou zájemcům dávat další peníze na opravy,“ dodal. Současně míní, že pokud letos nájmy porostou, tak spíše jen v jednotkách procent.

Na nájemním trhu je totiž nyní díky investorům dostupný vysoký počet bytů, což potvrzuje třeba Aleš Kuča, jednatel přerovské realitky Chytil a Kuča.

Prodej realit stále častěji brzdí nereálné ceny, majitelé si je nedají vymluvit

„V Přerově je nyní nabízeno přibližně 70 nájemních bytů, což je výrazně nad dlouhodobým průměrem. Dříve se počet bytů v nabídce většinou pohyboval v jednu chvíli v nižších desítkách, nebo dokonce ještě níž,“ řekl. Přičítá to rovněž loňskému vysokému zájmu lidí, kteří koupili byty jako investici.

„Teď se to projevuje ve velmi dobré nabídce nájemních bytů. A protože zájem o investování do bytů pokračuje, bude dál dobrá i nabídka nájemního bydlení, což by mělo chránit trh ve městech před růstem nájmů,“ odhadl Kuča.

Nejvyšší nájmy jsou nadále v Olomouci

Podobně vidí situaci i šéfka šumperské realitní kanceláře Motýl reality Vendula Haltofová.

„V současnosti registruji velkou poptávku po bytech na investici v rekreačních oblastech v podhůří Jeseníků. Ve městech se dá očekávat stagnace nebo mírný pokles nájmů, zato v rekreačních oblastech, kde investoři nabízejí byty na rekreaci, nájmy zřejmě výrazněji porostou,“ míní.

Nejvyšší nájmy se stále platí v Olomouci, kde ve velké části takto využívaných bytů bydlí studenti Univerzity Palackého. Za jednopokojový v lokalitě u centra chce majitel základní nájem 12 tisíc měsíčně, dvoupokojový přijde i na 17 tisíc.

Přeplněné koleje škodí nám i trhu s byty, říká nový rektor Univerzity Palackého

V Prostějově a Přerově se nájem za jednopokojový byt pohybuje mezi 9 a 10 tisíci měsíčně, za dvoupokojový kolem 13 tisíc. V Šumperku se pak ceny za zmíněné dva typy bytů pohybují na úrovni kolem 8 až 10 tisíc měsíčně.

Nejnižší nájmy jsou z okresních měst tradičně v Jeseníku, kde se v nabídce objevuje jednopokojový byt i za 4 500 korun, dvoupokojové přijdou měsíčně kolem 9 tisíc.

Trh s nájemními byty by měl podle makléřů růst i kvůli nízké dostupnosti vlastnického bydlení. Současně s vyšší nabídkou už registrují rovněž vyšší poptávku po nájmech.

Hypotéky pro investiční byty čeká zpřísnění

Hypotéky už totiž budou zlevňovat jen kosmeticky. Česká národní banka (ČNB) očekává, že úroky zůstanou blízko hranice 4,5 až 5 procent a návrat k extrémně nízkým úvěrům z let 2020 a 2021 se tak nedá očekávat. Pro lidi s průměrnými příjmy tak hypotéky zůstanou nadále drahé, takže pořizovat si vlastní bydlení pro ně bude složité a spíše budou volit bydlení v nájmu.

Těžší pozici však budou mít i solventní zájemci, kteří využívají hypotéky pro financování koupě investičních bytů. ČNB oznámila, že od 1. dubna doporučí bankám přísnější limity pro investiční hypotéky.

Byty v Olomouci? Ceny atakují strop. Pořád je ovšem větší poptávka než nabídka

V praxi to znamená, že získat hypotéku na investiční byt bude složitější, zájemci budou muset zaplatit větší část kupní sumy z vlastních peněz. Naopak u hypoték pro vlastní bydlení se nic nezmění, podotkl portál Reality.iDNES.cz.

„Nejde o útok na investory, ale o snahu, aby trh nebyl tažen čistě spekulativními nákupy,“ vysvětlil výkonný ředitel Petr Makovský.

Prodeje bytů a rodinných domů mají letos stagnovat nejen kvůli vyšším úrokům hypoték, roli bude hrát též pokračující růst cen. U bytů vzrostly loni v průměru o téměř 16 procent, u rodinných domů se zvýšily o více než 10 procent.

