Lidé chtějí umírat doma, před hospici ale dostalo přednost rozšíření LDN

Osmdesát procent nevyléčitelně nemocných by si podle průzkumů přálo umírat doma, ve skutečnosti jich takové množství odchází ze života v nemocnicích. Olomoucké hejtmanství tvrdí, že to chce v kraji změnit a podporovat mimo jiné mobilní hospice. Naplňovat plány ale začalo investicí 25 milionů korun do nového oddělení LDN.