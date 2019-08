Na střední Moravě bude méně ovoce i kvasu, oproti loňsku sotva polovina

Pěstitelé ovoce z kraje letos sezonu odhadují jako průměrnou či spíše lehce podprůměrnou.

„Dostáváme se zpět na průměr nebo slabě pod něj. Něčeho bude víc, něčeho méně, ale celkově bude ovoce tak do padesáti procent loňské úrody. Pro nás to znamená, že bude ovoce na prodej, ale například na pálení už ho tolik nezbude,“ říká například ovocnář Josef Brada z Kokor na Přerovsku.

Podobně to vidí i další pěstitelé napříč oblastí. Průměrnou sklizeň očekává i šéf Ovocnářské unie Moravy a Slezska Ivo Pokorný.

„Je to ale hodně individuální. Komu zapršelo v pravý čas a jeho sadům se vyhnul mráz nebo kroupy, má úrodu hodně slušnou. V opačném případě jsou na tom ale pěstitelé velmi špatně. Sezona bude průměrná. Mohlo to být lepší, ale zároveň to mohlo být i horší,“ shrnul Pokorný.

„Budeme spokojeni, když se dostaneme na polovinu loňska“

Pálenice v Olomouckém kraji tak budou mít méně práce. I jejich provozovatelé odhadují, že letos zpracují poloviční množství kvasu než minulou sezonu. Výrazný propad hlásí například jedna z největších pěstitelských pálenic v kraji – lihovar, který vlastní obec Hrabová na Zábřežsku.

„Po loňské úrodě jsme nevěděli, kam dřív skočit, a zatímco v jiných letech jsme končili s výdejem pálenek v květnu, letos jsme po poslední nevídané sklizni končili až v červenci,“ přibližuje starosta Hrabové Jiří Linhart.

Lihovar bere jen ovoce a kvas na pálení z něho připravuje hromadně. „Teď se začínají navážet rané švestky a hrušky. Nevypadá to nijak optimisticky. Relativně dobré jsou jenom mirabelky,“ poznamenal.

Zatímco loni byla rekordní úroda a v lihovaru zpracovali přes 800 tun ovoce, letos čekají v Hrabové nanejvýš průměr.

„Budeme spokojeni, když se dostaneme na polovinu loňska, tedy zhruba 400 tun ovoce,“ odhaduje starosta. Podle něj je navíc i kvalita ovoce průměrná, takže „nepoteče“ tak jako loni.

Čekali jsme to, shodují se všichni

Velký propad hlásí rovněž Pálenice Těšetice na Olomoucku. „Švestek bude podle informací od pěstitelů výrazně méně, naopak docela dobře vypadají meruňky, mirabelky, ale ani těch nebude tolik. To se týká také jablek, takže budeme pálit průměrné roční množství. Loňsku se ani zdaleka nepřiblížíme,“ uvedl majitel pálenice Ivo Omelka.

„Bylo jasné, že loňská abnormálně úspěšná sezona se nemůže opakovat. Jeli jsme 24 hodin denně, letos bude čas na oddych,“ předpovídá Martin Pospíšil z Pálenice Troubelice na Olomoucku.

Pěstitelé i majitelé palíren přiznávají, že podobný drastický propad už před letošní sezonou očekávali. Podle odborníků se tak potvrzuje nepsané pravidlo, že se neopakují dva skvělé roky po sobě. Naopak špatných bývá i několik v řadě, což by mohlo naznačovat, že ani příští sezona nemusí být z těch nejlepších.

Ceny za vypálení kořalky se napříč krajem výrazně liší. Podle údajů pálenic se pohybují zhruba od 220 korun za litr stoprocentního lihu do zhruba 300 korun.

Dražší pálenice ale zase nabízejí více služeb, například výrobu kvasu, ty levnější si naopak leckdy do nákladů připočítávají třeba spotřebu plynu nebo elektrické energie a další položky.