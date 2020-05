Část starších učitelek ze školek nechce nastoupit zpět, některé volí důchod

Například v Olomouci, kde dnes obnovilo provoz 49 mateřských školek, kvůli obavám o své zdraví nebo o bezpečí jejich blízkých oznámily nenastoupení do práce více než dvě desítky učitelek.

„Pokud jde o personál, chybí ve školkách asi 22 učitelek. Většinou jde o starší ročníky a chronicky nemocné nebo učitelky, které mají v rodině někoho, o koho se starají, a nechtějí riskovat,“ uvedla vedoucí odboru školství olomouckého magistrátu Hana Fantová.

Některé ze starších pedagožek se podle ní dokonce kvůli současné situaci rozhodly odejít do důchodu dřív, než původně plánovaly.

„V takových případech musejí ředitelky najít plnohodnotnou náhradu. Ostatní učitelky si to možná ještě rozmyslí, ale jsme připraveni pomoct. Výpadek se nám snad podaří vykrýt díky spolupráci s pedagogickou fakultou,“ doufá Fantová.

Univerzita se už s předstihem pustila do organizování pomoci. „V předminulém týdnu jsme provedli výběr těch studentů, kteří jsou na základě svého předchozího studia kvalifikovaní vykonávat práci učitele v mateřské škole,“ uvedl proděkan fakulty pro studijní záležitosti Pavel Neumeister.

„Zároveň jsme projednali možnosti provázanosti s praxemi studentů v rámci studia a možnost zastoupení učitelů ve školách jako praxi. Jednáme rovněž o konkrétních podmínkách nasazení studentů do škol,“ dodal.

Škola studenty průběžně oslovovala a následně zaslala magistrátu jejich seznamy.

Školky budou fungovat v téměř běžném režimu

Ještě před několika týdny se Olomouc připravovala na to, že do školek nastoupí zpět jen zhruba polovina dětí. V původně stanovených podmínkách byl limitovaný počet dětí na třídu – v jedné jich nemělo být více než patnáct.

Poté, co ministerstvo školství vydalo podrobný manuál k obnovování provozu mateřských škol, se ale ukázalo, že tato podmínka neplatí. Školky tak budou fungovat v téměř běžném režimu. Vrátit se mohou všechny děti, jejichž rodiče o to stojí. Ovšem jen za přísných hygienických opatření. Zvlášť učitelky ve větších zařízeních to i tak vyděsilo.

„Například do menších obchodů se může vstupovat po jednom až dvou, a my budeme mít plné třídy, k tomu děti i učitelky bez roušek. Skoro všechny naše učitelky mají před důchodem, léčí se s vysokým tlakem nebo mají cukrovku. Bojí se proto o své zdraví,“ popsala ředitelka jedné ze sídlištních školek, jméno si ale nepřála uvést.

Kantorky, které patří do rizikové skupiny osob, nemusí do zaměstnání nastoupit, řada z nich se však přesto ve školkách objeví.

„Pokud by nenastoupily, musely by si vzít neplacené volno. Proto budou raději riskovat,“ dodala ředitelka.

V Přerově učitelky nechybí, Šumperk drží omezení

Učitelky částečně schází i mateřským školám v Přerově, jež otevřely od minulého týdne. Podle náměstka primátora Petra Kouby to ale zásadní problém není.

„Chybělo do deseti lidí, personální záležitosti nám komplikace nezpůsobily. Naopak na základě zájmu rodičů otevíráme všechna kmenová i odloučená pracoviště,“ popsal.

Pro případ, že by některá ze školek problémy s personálním obsazením měla, propojil přerovský magistrát jejich ředitelky se zdejší střední pedagogickou školou.

„Zatím se na nás obrátila jedna školka. Už předminulý týden jsem vydala rozhodnutí, díky kterému mohou studenti naší školy nastoupit od 25. května na dobrovolnickou činnost. Posílám je do terénu, ať jdou sami nabídnout pomoc,“ sdělila ředitelka školy Romana Studýnková.

Například v Šumperku, kde všechny školky otevřely už 11. května, se zatím drží původního limitu 15 dětí na skupinu.

„Učitelky nechybí, protože zpět nastoupilo jen asi 40 procent dětí. Personálně to tedy lze pohodlně zvládnout,“ podotkla mluvčí radnice Soňa Singerová.