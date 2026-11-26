„Máme první dvojici studentů, kteří se rozhodli, že si o krajskou podporu požádají, a jakmile dostudují, budou ordinovat na místech, kde zubaři chybí. Věřím, že postupně přibudou další zájemci,“ uvedl hejtman Ladislav Okleštěk (ANO).
Kraj budoucím zubařům přispěje částkou až 300 tisíc korun. Peníze mohou studenti použít na zaplacení ubytování na škole, stravování, dopravy nebo studijních pomůcek.
Výměnou za to se dotyční zavázali, že po dostudování zahájí svou praxi v lokalitách vedených jako místa s omezenou dostupností stomatologické péče. Jedná se například o Jesenicko, Moravskoberounsko nebo Konicko.
„Problém je, že stomatologové jsou hodně koncentrovaní v Olomouci a dalších větších městech, takže lidé na venkově nebo ve vzdálenějších částech kraje mají problém nějakého zubaře vůbec sehnat. Do budoucna by se díky novému krajskému dotačnímu programu měla tato situace zlepšit,“ slibuje si náměstek hejtmana pro oblast zdravotnictví Vladimír Lichnovský (ANO).