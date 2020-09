Hejtmanem a poslancem současně už nebudu, říká krajský lídr ANO Okleštěk

Od začátku co jste hejtmanem jste byl kritizován, že kumulujete funkce kvůli tomu, že jste i poslanec. Budete příští rok znovu kandidovat do Sněmovny?

V případě, že budu na prvním ustanovujícím zasedání nového zastupitelstva zvolen hejtmanem, položím poslanecký mandát.

Svoji kumulaci funkcí jste ale hájil tím, že jako poslanec při lobbingu za zájmy kraje víte, na které dveře v Praze zaklepat, a že vás do nich hlavně pustí. Když poslanecký mandát položíte, nebude to popření toho, co jste říkal? Ztratíte výhodu, o níž jste mluvil.

Za tím, co jsem říkal, si stojím. Ta kumulace je úplně ideální...

Tak proč se jí vzdávat?

Prodělal jsem nějaké zdravotní problémy. Vyhodnotil jsem, že to na úkor zdraví dělat nemohu. A přišla situace, kdy bych to na úkor zdraví dělal. Takže budu dělat buď jedno, nebo druhé. Ale musím říct, že pokud je člověk v běžné fyzické kondici, je to ideální kombinace. Osvědčila se mi a dokonce bych ji doporučil. Je-li hejtman i poslancem, úplně jinak se orientuje na jednotlivých resortech. Tím samozřejmě nemyslím, že by to nezvládli i ti hejtmani, kteří nejsou poslanci. Ale rozhodně to výkonu hejtmanské funkce neuškodí.

Při krajských volbách před čtyřmi lety získalo ANO 16 mandátů a 23,77 procent hlasů. Jaký máte cíl letos?

Mým primárním cílem je, abychom obhájili počet mandátů, které jsme získali v minulých volbách. A pokud se nám jich podaří získat víc, budu rád za každý mandát navíc.

S kým jste už jednal o koalici?

O koalici se jedná až po volbách na základě výsledků. Já jsem o koalici s nikým nejednal...

Když nejednal, tak alespoň mluvil?

Tak to jsem mluvil skoro se všemi. Když se s někým potkám, bavíme se v obecné rovině. Ale ne o koalici, ale spíše o tom, jak vnímají volby, jak jsou připraveni, jaký zisk mandátů odhadují. Ale to je taková normální diskuze. Přece se nemůže stát, že když jsme každý z jiné politické strany, tak se spolu nebudeme bavit. Když potkám kteréhokoliv opozičního zastupitele či šéfa zastupitelského klubu, tak se s ním mohu o těchto věcech bavit. Ale koalice skutečně neskládám. Mám zásadu, že se zajíci sčítají až po honu.

Byl byste pro, aby na kraji opět vládla koalice ANO-ČSSD-ODS? Váš nynější náměstek a lídr ČSSD Jiří Zemánek v rozhovoru pro MF DNES uvedl, že by se tomu nebránil.

Tato koalice byla funkční, neměl jsem s ní vůbec žádný problém. Ale co bude, to si nedokáži představit.

Podle mých informací už je ANO domluvené s ODS. Je to tak?

Pokud se v hnutí ANO odehrálo něco, o čem byl nevěděl, a je tady tak nový krajský předseda, jenž určuje směr v Olomouckém kraji, tak je to možné. Ale pokud jsem pořád předsedou, nic takového není.

V rámci boje se suchem a klimatickou změnou ANO v programu slibuje v Olomouckém kraji rozšiřování zdrojů pitné vody. Kde a jak konkrétně?

Jde nám primárně o to, abychom zachovali vodu v krajině. Potřebujeme, aby jí v potocích a řekách byl dostatek. Proto bych chtěl, aby na Moravě vzniklo na severu, nejlépe u Hanušovic, nějaké vodní dílo...

Myslíte přehradu?

Vodní dílo typu přehrada. A to samé bych chtěl na Bečvě. Tato vodní díla by v době sucha dokázala dotovat vodní toky a zachovat průtok, protože chci, aby byly zachovány i průmyslové podniky a zemědělství. Což bez vody v řekách nepůjde. A jejím druhým, neméně důležitým zdrojem, je zadržování v krajině formou mokřadů či tůní. Tímto směrem bych chtěl ještě víc nasměřovat dotační politiku kraje. Mokřady a tůně mají navíc vliv na množství a kvalitu spodní vody. A to je i zdroj pitné vody. Litovelské Pomoraví řeší problematiku dalších vrtů a dalších zdrojů vody. Není to jednoduché, mají obavy z ohrožení jejich kapacity. Proto bych chtěl, abychom měli co nejvíce takových lokalit, kde bude voda zadržena přirozenou formou. Už před téměř dvěma lety jsem nechal zpracovat strategii o vodě, odbor životního prostředí s ní pracuje. A také máme ohledně vody expertní skupinu.

Ve volebním programu a také v kampani hnutí ANO hodně operuje s tím, že v Olomouckém kraji navýšilo řádově o desítky procent částky, jež šly na opravu silnic, investice do vybavení hasičů a záchranářů, dotace do sportu, kultury a do mnoha dalších oblastí. Nikdo neříká, že nejsou potřeba, ale byl to během těch čtyř let zodpovědný přístup? Dnes je Olomoucký kraj nejzadluženějším regionem v republice. Nebyla všechna ta navýšení už přes míru?

Když si přehrajete záznam z posledního krajského zastupitelstva, tak právě za toto nám opozice děkovala. Za to, že jsme šli touto cestou dotací. Oni by třeba nějaké věci dělali jinak, každý jsme nějaký. Ale přesto. Všechny dotační tituly, které jsme schvalovali, jsme schvalovali na poradách předsedů klubů. Takže když jsme dělali nějaký zásadní krok, například konstrukci rozpočtu, vždy jsem k tomu několikrát přizval předsedy všech klubů - opozičních i koaličních. A na základě toho, co jsme si tam říkali, jsme některé finanční prostředky přesunuli do jiného dotačního titulu či se v něm upravila pravidla. Troufnu si tak říci, že opozice se svým dílem podílela konstrukci rozpočtu i dotačních titulů. Samozřejmě koncepční materiály z hlediska množství prostředků už jsou na tom, kdo má zodpovědnost. Ale vždy jsme to konzultovali.

Ovšem pozvat někoho na jednání a konzultovat s ním, to ještě není záruka toho, že s vašimi návrhy opozice souhlasila...

Když nám za ty čtyři roky poděkovali, předpokládám, že byli spokojení. A nebýt covidu, zadlužení kraje bychom snížili o 700 milionů korun. A navíc Olomoucký kraj byl nejzadluženější i předtím, než jsme nastoupili.