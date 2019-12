Strany už vybírají lídry pro krajské volby, kandidovat chce i Trikolóra

Hnutí ANO, které v minulých krajských volbách zvítězilo a sestavovalo současnou koalici, podle krajského šéfa a hejtmana Ladislava Oklešťka kompletní kandidátku představí příští rok v březnu či dubnu. Lídra bude schvalovat krajský sněm nejpozději koncem února.

V kuloárech se právě o Oklešťkovi hovoří jako o jasné jedničce s neochvějnou pozicí v hnutí. „S největší pravděpodobností se budu o post ucházet,“ potvrdil sám Okleštěk.

Koaliční ODS v minulých dnech na regionálním sněmu určila lídrem kandidátky Dalibora Horáka, který stranu vedl i v minulých volbách.

Specifickou situaci pak řeší ČSSD. Nejstarší česká politická strana, která v posledních letech ztrácí voliče a v loňských komunálních volbách se téměř nedostala do olomouckého zastupitelstva, přemýšlí, jak opět zaujmout.

V kuloárech se tak podle informací MF DNES dokonce hovoří o tom, že by strana šla do voleb pod jinou značkou. Podle krajského šéfa Jiřího Zemánka zatím rozhodnuto není a stále se počítá s hlavní značkou – tedy ČSSD. Zemánek, kterého zároveň straníci nominovali jako lídra do voleb, také uvedl, že kandidátku otevřou pro odborníky.

„Personálie budeme řešit na krajské konferenci 25. ledna, výsledné pořadí na kandidátce bude až v březnu. Pokusíme se na naši kandidátku implantovat nějaké odborníky, kteří by mohli oživit schopnost oslovit naše voliče.“

Menší strany útočí z opozice, pokus o velkou koalici nevyšel

Jak již MF DNES před několika dny popsala, menší strany v Olomouckém kraji řadu měsíců jednaly o vzniku široké koalice, která by umožnila sestavit silnou kandidátku. Z jednání však nakonec vycouvali Piráti a posléze i hnutí STAN.

Z původní široké koalice nakonec zůstala pouze užší, tvořená KDU-ČSL, Zelenými, TOP 09 a hnutím ProOlomouc. Lídrem za KDU-ČSL byl před několika dny zvolen poslanec a někdejší ministr zemědělství Marian Jurečka.

„Předpokládám, že budu i lídrem Koalice pro Olomoucký kraj, ale personálie budeme podrobněji řešit až v lednu či únoru,“ sdělil MF DNES Jurečka a dodal, že stále věří, že STAN se ke koalici připojí.

Krajské vedení hnutí STAN si však již odhlasovalo, že do voleb půjde samo, s podporou menších komunálních hnutí. Lídrem by měl být, pokud jej schválí celostátní vedení, olomoucký zastupitel Josef Suchánek.

Piráti pak nastoupí s vlastní kandidátkou, lídrem před několika dny zvolili členové prostějovského zastupitele Petra Kapounka.

Do krajského zastupitelstva chce i Trikolóra

Na krajské volby se připravují i další strany. Komunisté, kteří mezi lety 2013 a 2016 tvořili vládnoucí koalici s ČSSD, tráví poslední tři roky v opozičních lavicích, kde však většinou podporují současné vedení kraje.

„U nás probíhají okresní konference, které doporučují kandidáty. V únoru bude krajská konference, která by měla zvolit lídra a pořadí na kandidátce,“ říká místopředseda krajského výboru KSČM Ludvík Šulda.

Hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) v posledních volbách kandidovalo v koalici se Stranou práv občanů. Do podzimních voleb však SPD podle krajského šéfa Pavla Jelínka půjde samostatně.

„V současné době proběhly vstupní konzultace, analýzy a probíhá koncepční příprava kampaně. Personální obsazení kandidátky bude schvalovat krajská konference v březnu,“ uvedl Jelínek.

Do krajských voleb plánuje vstoupit také hnutí Trikolóra, které založili poslanci Václav Klaus mladší a Zuzana Majerová-Zahradníková.

„Vybíráme odborné garanty pro různé okruhy a bavíme se o sestavení kandidátky. Máme pár tipů na lídra, ale o tom ještě povedeme debaty. Více budeme vědět na přelomu února a března,“ avizovala Majerová Zahradníková.