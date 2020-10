Porážky patří k životu, ČSSD si poradí, říká její lídr o ztrátě zastupitelů

Co bude pro region znamenat fakt, že levice nemá v současném politickém zastoupení žádné místo?

Po pravdě řečeno voliči ČSSD trendově masivně podporují ANO a SPD, předpokládám, že od nich budou levicovou politiku čekat.

Kde udělala ČSSD chybu?

Dlouhodobě dělá seriózní politiku, bez populismu a s tím nemá proti populismu ANO a SPD žádnou šanci. Příklad z nedávné minulosti z vlády Bohuslava Sobotky, který v žádném případě nechtěl více zadlužit stát a přidával na důchodech po desítkách korun... Pak přišel Babiš a seniory si koupil bez ohledu na státní rozpočet. A to byl jen jeden příklad…

Litujete spojení s Patrioty? Proč nepomohlo ani to, že ČSSD pustila na kandidátku nestraníky?

Spojení s Patrioty bylo jedinou šancí, nelituji toho. Dle mne je to do budoucnosti jedna z mála cest, jak otevřít stranu.

Nedoplatila ČSSD v Olomouckém kraji na předchozí koalici s hnutím ANO? Neskončily hlasy vašich dřívějších voličů právě u něj a nelitujete zpětně té spolupráce?

Hnutí ANO se opravdu muselo jevit voličům jako jediný subjekt, který na kraji působil. To z pohledu ČSSD. Nicméně celá koalice udělala pro kraj obrovský kus práce, včetně zásadního oddlužení. Z pohledu rozvoje kraje to byla správná volba, je naší chybou, že jsme to nedokázali voličům prodat.

Co bude se sociální demokracií na krajské úrovni dál?

Porážky patří do života, do politiky též, budou okresní konference, strana si poradí.

Vyvodíte vy sám nějaké osobní důsledky z výsledku voleb?

Nechte se překvapit.