Koupaliště v kraji potrápil chladný červenec, návštěvnost je sotva poloviční

Například olomoucký plavecký stadion investoval do nového občerstvení a zázemí, z první poloviny léta ovšem provozovatelé nejásají.
„Po teplém konci června přišla chladná sprcha. V červenci podle čísel vidíme padesátiprocentní pokles, oproti minulému červenci přišlo o sedm tisíc lidí méně,“ popisuje ředitel Dalibor Přikryl.
„Srpen se momentálně jeví tak, že bude složité ztrátu dohnat, spíše ji ani nedoženeme Loni byl srpen poměrně teplý, ale atmosféra momentálně nevypadá, že bychom na něj mohli spoléhat jako na běžný letní měsíc,“ dodává.
Areálu by přitom podle něj stačilo jen pár dní tropických teplot. „Chtělo by to takové ty pravé pařáky, několik dnů, kdy lidé opravdu chtějí jít k vodě, protože teplo není k vydržení,“ shrnuje Přikryl.
Jen malou útěchou bylo, že při slabé návštěvnosti venkovních ploch vyrazilo více plavců než obvykle do vnitřních prostor koupališť. Poloviční tržby potvrzuje třeba i šumperské Bratrušovské koupaliště, přerovští provozovatelé tamních areálů hlásí návštěvnost dokonce ještě nižší.
„Za červenec máme v plaveckém areálu pokles o necelých 20 procent, tam nám však velice pomáhá krytá část. Na čistě venkovním koupališti v Penčicích jsme bohužel meziročně na obrovském propadu 65 procent. Je to nicméně srovnatelné s koupališti v okolí,“ nastiňuje jednatel městské společnosti Sportoviště Přerov Petr Kouba.
Ztráty přinesou další výdaje pro rozpočty radnic
Propad příjmů ze vstupného budou řešit i radnice, třeba ta šumperská je připravena s krytím ztráty Bratrušovského koupaliště pomoci.
„Provozuje ho městská společnost, koncem roku tak budeme řešit její výsledky a ztrátu ze špatné sezony určitě zohledníme a pokryjeme z městského rozpočtu. Očekávám, že celková ztráta může jít do vyšších statisíců, nedá se vyloučit ani milion, protože sezona je opravdu velmi špatná,“ říká starosta Miroslav Adámek (ANO).
Lépe jsou na tom přírodní biotopy, pro něž není zavřený areál tak finančně bolestivý.
„I přes špatné léto nedopadneme úplně nejhůř. Výsledků z předchozích let nedosáhneme, ale v záporných číslech naštěstí nebudeme. Máme biotop a u toho jsou v případě zavřeného areálu minimální náklady, stojí nás to pouze peníze za elektřinu a čerpadla,“ popisuje místostarosta Otaslavic na Prostějovsku Mojmír Sokol. Nárazově otevírá i biotop v Laškově.
Lom zpoplatnili, za hezkého počasí je ale dál plno
Nezvyklou sezonu zažívá lom ve Výklekách na Přerovsku, k modrozelené průzračné vodě se totiž příznivci přírodního koupání dostanou od letošního června nově až po zaplacení stokoruny.
Zpoplatnění dříve volného vstupu je podle starostky obce Výkleky Kateřiny Jandové nevyhnutelným následkem davů návštěvníků a velkého množství odpadků, které za sebou zanechávali. Provoz areálu okolo lomu zajišťuje společnost Romsy, jejíž majitel hodnotí změnu po dvou měsících s povděkem.
„Ze začátku to samozřejmě byla pro lidi nová a nepříjemná věc, množily se názory, hlavně na sociálních sítích, že do lomu byli zvyklí chodit zadarmo. Ale nyní můžeme říct, že ohlasy návštěvníků, kteří mohou zhodnotit, jak areál vypadal předloni, loni a teď, jsou převážně pozitivní. Kdo nechce, ten nepřijde, ale o to vlastně tak trochu i šlo – zbavit se ‚nájezdníků‘, kteří tu přespávali a dělali nepořádek,“ přibližuje majitel firmy Bohuslav Romsy.
Za poplatek 50 korun na parkovišti a 100 korun za vstup mohou nyní lidé využít kromě rozšířeného občerstvení i splachovací toalety, společnost se stará též o vyvážení odpadu.
„Při tropických teplotách se tu vystřídalo i 700 lidí denně. Když si každý přinesl igelitku s vlastním jídlem a pitím a vše tu následně nechal, tak je z toho obrovské množství odpadu, jenž zde dříve zůstával. Okolní lesík a všechny trochu skryté plochy byly navíc plné exkrementů, protože kapacita mobilních záchodů nedostačovala,“ dodává Romsy.
Firma nyní vyváží odpad i splašky dvakrát týdně, též vyčlenila prostor pro zájemce o kempování, kteří už nyní nemohou zabírat se stany libovolná místa. Pokud bude počasí přát, vidí majitel firmy celý koncept i na příští sezony velice úspěšně.
„Protože je to letos poprvé, tak jsme byli napjatí, jak to s návštěvností dopadne, ale už teď mohu říct, že vstupné na počet lidí v dobrém počasí nemá vliv. Pokud je hezky, je u vody i teď narváno, takže já říkám, že nepotřebujeme ani reklamu, stačí nám to počasí,“ uzavírá Romsy.
3. září 2024