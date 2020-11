Vánoční trhy ve stínu viru: rozsvěcení stromů bez lidí i rušení programu

Například v Šumperku se radní rozhodli oslavy zcela zrušit. „Strom už stojí, bude se zdobit a na první adventní neděli by se měl rozsvítit. Ale samozřejmě bez účasti diváků,“ uvedla Olga Hajduková, vedoucí odboru školství, kultury a vnějších vztahů.

Vánoční program radní kompletně odvolali. „A to kvůli nejisté epidemiologické situaci, opatřením a také tomu, že by město mohlo zbytečně vynaložit finanční prostředky na přípravu,“ vysvětlila Hajduková.

Zůstane tak pouze výzdoba, ovšem bohatší než kdy dřív, Šumperk za ni letos zaplatil o zhruba 200 tisíc navíc.

V Olomouci se naopak trhy, které každoročně přitáhnou na náměstí tisíce lidí, dál chystají. Organizaci má na starost společnost Kulturní Olomouc, která už nechala postavit několik desítek dřevěných stánků. Je to ale výrazně méně než v jiných letech, kdy jich bylo až 140.

„Mívali jsme je na Horním i Dolním náměstí, vše bylo protažené až k tržnici, kde stálo ruské kolo. To bude i letos, ale celkově trhy samozřejmě nebudou takové jako dříve. Ovšem v omezené míře se konat budou,“ řekl Pavel Crhan z Kulturní Olomouce.

Otevření stánků závisí na rozhodnutí vlády

U radnice tak stojí zhruba třicet stánků, v okolí již postaveného ruského kola na tržnici další desítka.

„A to zatím bez gastronomie, čekáme na nedělní vyjádření vlády, co vlastně bude od příštího týdne povolené. Prozatím máme pro občerstvení zarezervované tři čtyři stánky,“ podotkl Crhan s tím, že ve městě nebude stát ani kluziště či pódium.

„Znít bude jen reprodukovaná hudba,“ dodal. Jasné zatím není ani to, kdy přesně se trhy otevřou.

Jistotou je alespoň jedenáct metrů vysoký stříbrný smrk, který se již tyčí na Horním náměstí.

„O první adventní neděli ho rozsvítíme a prozradíme jeho jméno. Tentokrát ale bohužel nijak slavnostně a bez doprovodného programu,“ doplnila mluvčí radnice Jana Doleželová.

Bez alkoholu, jídlo jen s sebou

Již stojící vánoční strom je zatím jedinou jistotou oslav také v Prostějově. Město, jež počítá i s výzdobou, nechalo v centru postavit stánky, zatím ale zůstávají zavřené. Zda si v nich lidé v příštích týdnech něco koupí, opět záleží na rozhodnutí vlády.

„Pokud ano, jsme připraveni předat stánky prodejcům, ale vše se odehraje bez alkoholických či teplých nápojů a také bez jídla, které by lidé konzumovali přímo na místě,“ přiblížila náměstkyně primátora Milada Sokolová, která má na radnici na starosti kulturu.

„Tři stánky jsou vyčleněné pro farmářský sortiment, ale pokud to bude možné, budou v nich sýry, zabijačkové speciality a balené perníky. Vše ostatní bude vánoční zboží,“ dodala.

Rozsvěcení stromu je naplánované na dnešek, přesný čas ale město nezveřejnilo.

„Nebudeme říkat v kolik hodin to bude, aby se lidé nesrocovali. Stále to není bohužel možné,“ uvedla Sokolová.

Prozatím město nepočítá ani s kluzištěm, byť stále existuje varianta, že si ho lidé nakonec přece jen užijí. Ale až v roce 2021.

„Pokud se po Novém roce zlepší situace, zkusili bychom na následující zimní měsíce na ledovou plochu vypsat nové výběrové řízení. Nyní je ale zrušené, stejně jako veškerý kulturní program,“ zdůraznila náměstkyně.

Přerov vyčkává, stánky případně postaví ze dne na den

V Přerově se zatím do stavby stánků nepustili, také tady se čeká na rozhodnutí státu. Zdejší trhy přitom měly začít už na první adventní neděli.

„Jarmareční domečky jsme prozatím nepostavili. Jakmile se ale nařízení vlády rozvolní, ze dne na den je přivezeme a trhy zahájíme. Prodejce máme nasmlouvané, a tak jen čekáme,“ řekla mluvčí radnice Lenka Chalupová.

Místní se tak prozatím mohou těšit na novou výzdobu vánočního stromu, který na náměstí stojí od minulé soboty.

„Máme na něj 200 nových baněk – bílé, červené i zlaté. Bude také osvětlení, celkově by to mělo být bohatší než loni. Výzdoba města bude hotová do nedělního rozsvícení stromu, ale záměrně neříkáme v kolik to bude, aby se zde lidé neshromažďovali,“ dodala.

Nejistota ohledně trhů panuje i v Jeseníku. Pořadatelé ze společnosti Městská kulturní zařízení Jeseník na webu vzkazují, že jsou na ně připraveni.

„Co už ale teď víme, je, že se nebude moci konat kulturní program. Vzhledem k situaci a častým změnám ve vládních nařízeních prosím sledujte naše webové a facebookové stránky,“ dodávají.