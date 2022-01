Zahlcení lékaři, zavřené třídy i zrušená představení. Covid v kraji sílí

„Špatně se mi dýchá, kašlu a bolí mě hlava. Nejspíše jsem se nakazil covidem a potřebuji vypsat žádanku na test.“

Tuto větu slýchává lékařka a krajská předsedkyně Sdružení praktických lékařů Jarmila Ševčíková v posledním týdnu denně asi třicetkrát. Pacienty s covidem je podle svých slov doslova zahlcena.

„Myslím si, že to bude u všech praktiků stejné. A to je ještě většina z mých pacientů z ohrožených skupin naočkovaná i třetí posilující dávkou,“ říká Ševčíková.

Počet nově nakažených v kraji v úterý dosáhl 2 247, což je podle statistik ministerstva zdravotnictví třetí nejvyšší výskyt nově nemocných od počátku pandemie. Výrazně vzrostl i počet potvrzených případů za uplynulý týden na sto tisíc obyvatel, a to z 1 211 na 1 360, ještě před týdnem to bylo 713 případů.

V souvislosti se šířící se mutací omikron mimo jiné stoupá vytíženost odběrových míst na PCR testy.

„Na třech odběrových místech společnosti Agel Středomoravská nemocniční zdravotníci za minulý týden odebrali vzorek u více než 3 300 lidí a pozitivita testů dosahovala téměř 40 procent,“ nastínil mluvčí Agelu Adam Knesl.

„Na zvýšenou poptávku po testování zareagovala například prostějovská nemocnice otevřením odběrového místa i v neděli a prodloužením provozní doby ve všedních dnech o hodinu,“ dodal.

Školy ruší plesy, na lyžařský kurz se jen dojíždí

Skokový nárůst počtu nových případů se projevil i ve školách. Z údajů krajské hygienické stanice vyplývá, že v pondělí mělo z celkového počtu 57 503 testovaných žáků pozitivní výsledek 1 422, tedy 2,5 procenta.

Hygienici zaznamenali výskyt covidu u dětí, žáků a zaměstnanců ve 212 školách a školských zařízeních. Kvůli karanténám bylo podle mluvčí krajské hygienické stanice Markéty Koutné uzavřeno 80 tříd, zcela uzavřených škol je pět.

Například na Gymnáziu Šumperk nyní chybí 17 z 50 učitelů. „U žáků, zdá se, jsme za vrcholem. Po 40 pozitivních z minulého týdne jich bylo toto pondělí 15. Absenci pedagogů zvládáme díky tomu, že kdo je k dispozici, supluje. Do 20 učitelů včetně se to ještě dá takto dělat beze změny rozvrhu,“ nastínil ředitel Milan Maceček.

Koronavirus nekomplikuje jen výuku, ale i další školní akce. „Rušili jsme hlavně plesy a lyžařský kurz máme ‚ambulantní‘, studenti celý týden dojíždí do hor a kolem čtvrté odpoledne se vrací domů,“ popsala třeba ředitelka Gymnázia Šternberk Tamara Kaňáková.

Omezování výroby je zřejmě jen otázkou času

Počty nakažených postupně stoupají i ve firmách v kraji. „Nejde přitom jen o to, že přibývá nemocných, ale postupně se problémy s covidem začínají řetězit. Stačí, když má zaměstnanec nakažené dítě, takže je s ním na OČR a nemůže do práce, i když je zdravý,“ sdělil předseda Krajské hospodářské komory Bohuslav Švamberk.

„Zatím to firmy zvládají, ale situace se začíná komplikovat. Někde se už špatně plánují směny, jinde stojí pás, protože chybí jeho obsluha. Zatím ale naštěstí nemám informace, že by to ztížilo provoz natolik, že by musela nějaká firma zavřít nebo dát mimořádné volno,“ doplnil.

Podle něj už byla většina podniků na testování zvyklá a nyní jen přidala na intenzitě, ale rozhodně jim to situaci nezjednodušuje. Nákaze se snaží předejít, a omezují proto setkávání zaměstnanců mezi směnami či přeřazují pracovníky na home office, u části profesí to však není možné.

„V současné době máme třináct lidí v karanténě nebo covid pozitivních, což je vzhledem k tomu, že je nás asi čtyři sta, ještě celkem dobré. Každopádně si myslíme, že to bude narůstat, a z toho máme velké obavy,“ shrnul třeba ředitel olomouckého Koyo Bearings Marek Janků.

Pokud bude práceschopných zaměstnanců málo, naruší to podle něj plán výroby. Nezbylo by tak než některé zákazníky upřednostnit, nejspíše automobilky, a ostatní by museli počkat.

V části nemocnic si mohou vydechnout

Covid zasáhl i divadla, kde museli opakovaně rušit představení včetně dlouho plánovaných premiér.

„Měli jsme po dlouhé době vyprodaná tři představení po sobě, ale kvůli nákaze herců jsme je museli zrušit. Bylo nám to velmi líto, ale bohužel s tím nic nemůžeme dělat,“ přiblížila Vlasta Pechová z olomouckého Divadla Tramtarie.

Největší krajská scéna, Moravské divadlo, musela v poslední době udělat hned několik změn programu. Mimo jiné minulý týden odsunula premiéru výpravné adaptace románu bratří Mrštíků Rok na vsi, která přitom byla přesunutá už z loňska. Při hromadném testování bylo totiž několik divadelníků pozitivních a následně tak musel být zrušen generálkový týden. Náhradní termín premiéry divadlo zveřejní v nejbližších dnech.

Příznivější situace je alespoň v nemocnicích. Například v těch, které provozuje holding Agel, klesl od minulého pondělí počet pacientů hospitalizovaných s koronavirem o třináct, aktuálně v nich zdravotníci pečují celkem o 27 nemocných.

Nejvíce, a to 19, jich leží v přerovské nemocnici, z toho dva jsou ve vážném stavu na umělé plicní ventilaci. V prostějovské je hospitalizováno osm pacientů, v jesenické jeden a ve šternberské dokonce žádný.

Ve Fakultní nemocnici Olomouc leží s covidem 24 lidí a trend je podle jejího mluvčího Adama Fritschera také spíše sestupný.

„Žádný dramatický nárůst počtu hospitalizovaných neočekáváme, neboť počty nově diagnostikovaných s omikronem stoupají už asi tři týdny, ovšem počet hospitalizovaných stále klesá. Potvrzuje se, že omikron je opravdu výrazně méně závažný,“ vyzdvihl Fritscher.