Průmyslové haly přibývají na Prostějovsku i Přerovsku, lákadlem jsou dálnice

Ondřej Zuntych
  6:05
Průmyslový park s desítkou hal má vzniknout u obce Želeč na Prostějovsku poblíž dálnic D46 a D1. Investor ho zamýšlí pro drobné podnikatele z regionu. O poznání větší zóna se pak chystá u Přerova, kde může najít práci přes dva tisíce lidí. Investory láká avizované dokončení dálnice D1 na Přerovsku.

V obci na Prostějovsku má vzniknout areál tvořený dvanácti budovami. | foto: Průmyslový park Želeč

Podle hospodářské komory je u podobných projektů důležité, aby s nimi byla spojená kvalifikovanější práce, která přinese větší produktivitu a vysokou přidanou hodnotu.

Průmyslový park Želeč chce společnost stejného názvu začít budovat příští rok na jaře v místě bývalého zemědělského podniku, dokončený má být za tři roky.

„Areál bude tvořen dvanácti budovami, z nichž jedenáct bude mít obchodně-skladovací využití. V jednom objektu se předpokládá polyfunkční využití, tedy z části kanceláře, komerce a ubytování pro zaměstnance,“ stojí v představení záměru v informačním systému EIA, jenž sdružuje posuzování vlivů na životní prostředí.

Restaurace i fitness. Z Hanáckých kasáren bude živé centrum, plánuje nový majitel

Jednotky bez technologie výroby mají sloužit k uskladnění zboží, materiálů nebo produktů určených k prodeji či distribuci. Vznikne také zelený park, stávající vodní nádrž bude po úpravě sloužit jako vodní prvek. Zastavěných bude zhruba pět hektarů, tedy přibližně polovina současného areálu. Jeho součástí bude také přes 500 parkovacích míst.

Vedení obce Želeč projekt vítá, blíže se k němu teď však starostka Bronislava Augustinová (nez. ) vyjadřovat nechtěla.

Obec chce minimalizovat dopady na život

„Naše obec podporuje Průmyslový park Želeč, nicméně trvá na důsledném posouzení a minimalizaci, případně kompenzaci všech potenciálních negativních vlivů na obyvatele obce a životní prostředí v jejím katastru,“ zmiňuje závěr zjišťovacího řízení zveřejněný na úřední desce krajského úřadu.

Dvousetmetrové větrníky v podhůří? Prasárna, říká kritik. Rozhodnou referenda

Představitelé obce věří, že průmyslový park může přispět k rozvoji podnikatelských aktivit v regionu a vytvoření nových pracovních míst.

Lehký průmysl či strojní výroba

Na blízkost dálnice D1, jejíž dokončení v podobě posledního úseku Říkovice–Přerov avizuje Ředitelství silnic a dálnic na 19. prosince, sázejí i investoři v Přerově. Česká developerská společnost RC Europe tam plánuje vybudovat moderní průmyslovou a logistickou zónu, která má stát přibližně 300 metrů od sjezdu z budoucího rozšíření dálnice.

V lokalitě mezi areálem bývalých Přerovských strojíren a místní částí Henčlov by měly postupně vzniknout minimálně tři haly.

„Společně s další etapou na pozemcích v katastru obce Troubky společnost plánuje vybudovat výrobní a skladovací haly na více než jedenácti hektarech v hodnotě přibližně tří miliard korun, ve kterých najde pracovní uplatnění až 2,5 tisíce lidí,“ přibližuje developer. Hotovo by mělo být do roku 2029.

První v Česku. U D1 zprovoznili veřejnou dobíjecí stanici pro elektrokamiony

Zvýšení provozu se Troubky neobávají, protože dopravu má odvést dálnice. Přerov si od zprovoznění kompletní D1 slibuje příchod investorů, mezi něž počítá i RC Europe.

„Společnost přinese pracovní příležitosti a my očekáváme, že se tím zvedne potenciál ekonomicky aktivních lidí, kteří do města přijdou za prací. A třeba se tu i usadí a navýší počet obyvatel,“ uvedl nedávno pro MF DNES přerovský primátor Petr Vrána (ANO).

Vysoká přidaná hodnota

Firma předeslala, že průmyslovou zónu by mohli obsadit nájemci z odvětví s vysokou přidanou hodnotou, jako je lehký průmysl či strojní výroba. Stejně tak je možná nadnárodní logistická společnost.

První z celkem sedmi připravovaných identických hal už postupně obsazují nájemníci také v logistické a průmyslové zóně East Park Olomouc na okraji krajského města.

Regionu chybí technická škola Zmíněnou lehkou strojírenskou výrobu vidí předseda krajské hospodářské komory Bohuslav Švamberk jako nejpodstatnější.

„Logistické parky a sklady trhem práce moc nehýbou. Často je požadavkem minimální vzdělání, obecně je také nedostatek řidičů,“ upozornil Švamberk.

„Nedostatek sofistikované výroby znamená nízkou mzdovou úroveň a tím pádem nízké důchody. Spoléhám na Přerov, kam by se měla vracet i armáda. Kromě dálnice je tu právě i letiště, je to železniční uzel, bude to ideální místo,“ věří.

Za byty a kulturní dům dá město miliardu. Šumperk chystá obří projekty

„Potřebujeme zvýšit produktivitu práce, ale ne rychlejším provozem pásů nebo prodloužením pracovní doby, nýbrž technologiemi, digitalizací, elektronizací, robotizací. Ale musejí být lidé,“ nastínil.

Chybí technická škola

Situaci podle něj zásadně ovlivňuje, že v regionu chybí technická škola. „Mladí lidé odcházejí studovat jinam, ale málokdy se vracejí,“ podotýká Švamberk s tím, že citelně chybí i řemeslníci.

Podle krajské pobočky úřadu práce nároky na zaměstnance obecně spíše klesají. „Zaměstnavatelé v mnoha případech snížili své požadavky na stupeň vzdělání svých budoucích zaměstnanců, u 61 procent nabídek jim postačuje maximálně základní vzdělání,“ sděluje ředitel úřadu Vlastimil Přidal. Nezaměstnanost v kraji zůstala v srpnu na hodnotě 4,7 procenta.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

U Jelena s Pohlreichem vyházeli kontejner bordelu a našlápli dobrou hospodu

Zhruba mezi Olomoucí a Valašským Meziříčím leží Drahotuše, součást města Hranice, kde najdete podnik U Jelena. Když tam Zdeněk Pohlreich přijel loni na natáčení Ano, šéfe!, přivítal ho vcelku bizarní...

„Zbav se bordelu.“ Pohlreich jim otevřel oči a hospodu zavřeli. Začali znovu a jinde

Premium

Hektické dny plné nervozity, potu, slz a emocí. Tak vzpomínají na natáčení „svého“ dílu nové série pořadu Ano, šéfe! s populárním šéfkuchařem Zdeňkem Pohlreichem, který měl televizní premiéru ve...

Dlouhé stráně jsou velká drzost, jenže nádherná, láká k návštěvě muzikant Polák

Baskytarista šumperské skupiny O5 a Radeček Ondřej Polák stejně jako jeho bratr a frontman kapely Tomáš Polák pocházejí z Karlových Varů. V osmi letech se však stěhovali s rodiči napříč republikou až...

Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis

Aktualizujeme

Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...

U polní cesty našli mrtvého motorkáře. Neví se, jak dlouho byl bez pomoci

Nehodu motocyklisty s tragickými následky vyšetřují policisté ze Šumperska. Starší muž tam havaroval na polní cestě a na následky utrpěných zranění zemřel. Zda se tak stalo při nárazu, nebo možná i...

Průmyslové haly přibývají na Prostějovsku i Přerovsku, lákadlem jsou dálnice

Průmyslový park s desítkou hal má vzniknout u obce Želeč na Prostějovsku poblíž dálnic D46 a D1. Investor ho zamýšlí pro drobné podnikatele z regionu. O poznání větší zóna se pak chystá u Přerova,...

12. září 2025  6:05

Desítky zničených náhrobků i uren, vandal řádil na olomouckém hřbitově

Na Ústředním hřbitově v olomoucké části Neředín poničil neznámý pachatel několik desítek hrobů a uren, rozsah škod se teprve zjišťuje. Případ se vyšetřuje od dnešního dopoledne, informovali zástupci...

11. září 2025  18:08

„Od vojáka na stojáka.“ Historik poodhalí, jak armáda kdysi řídila prostituci

Jak evropské armády a konkrétně olomoucká posádka nakládaly s řízenou prostitucí ve svých řadách, co skrývá olomoucký Správní archiv Armády ČR, nebo kde byl před staletími vězněn francouzský generál...

11. září 2025  13:20

Zrádná záměna. Žena si spletla borůvky s jedovatým rulíkem, skončila v nemocnici

Záchranáři zasahovali v Pavlově u Mohelnice na Šumpersku, kde seniorka v lese sbírala borůvky a omylem požila několik plodů jedovatého rulíku zlomocného, který je podobný. Ženu se podařilo...

11. září 2025  11:11

Obyvatelé domu hrůzy obtěžovali okolí, Javorník je nahradí mladými rodinami

Ještě nedávno byl jeden z paneláků v Jánošíkově ulici v centru Javorníku na Jesenicku nedaleko hranic s Polskem častým terčem pozornosti policie. Žili zde sociálně slabí lidé, kteří se podle místních...

11. září 2025  4:54

Řidička si spletla brzdu s plynem, vjela na chodník a narazila do stromku

Chyba při ovládání vozu byla příčinou nehody, při níž řidička na Olomoucku při parkování najela na chodník. Naštěstí pro ni její přehmat odneslo jen auto a kovové ohrazení okrasného stromku.

10. září 2025  13:48

Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis

Aktualizujeme

Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...

1. září 2021,  aktualizováno  10.9 12:31

Uzbek vezl po D1 tunu kuřecího v autě bez chlazení. Tak hotovo, ukončil jízdu celník

Dva případy nelegální přepravy masa řešili v uplynulých dnech celníci na dálnicích v Olomouckém kraji. Zvláště závažný byl hlavně ten první, kdy muž v teplém letním dni převážel tunu kuřecího masa v...

10. září 2025  10:49

Zachovat vandalské nápisy Sovětů? Na Libavé řeší, zda má kostel zůstat mementem

Jsou nápisy barvou v azbuce na stěnách barokního kostela připomínkou minulosti, které se proto mají zachovat? To je téma se řeší stále silněji ve spojitosti s památkou ve Staré Vodě na Libavé na...

10. září 2025  4:53

Zlaté Hory jsou proti obnově těžby zlata. Velikost zásob bude známa v říjnu

Zastupitelé Zlatých Hor na Jesenicku se vyslovili proti případné obnově těžby zlata v katastru města. Shodli se na tom nadpoloviční většinou hlasů. Průzkum v oblasti před lety zadal státní podnik...

9. září 2025  17:19

Advantage Consulting, s.r.o.
OPERÁTOR CNC STROJŮ (35-45.000 KČ)

Advantage Consulting, s.r.o.
Olomoucký kraj
nabízený plat: 35 000 - 45 000 Kč

Dalších 32 330 volných pozic

Středový pás za 217 milionů. D1 na Přerovsku dostane nová svodidla i přejezd

Velkou investici, jejíž výsledek přitom řidiči nejspíš příliš nepostřehnou, přichystalo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) na dálnici D1 v úseku od Lipníku nad Bečvou na Přerovsku k Mankovicím na...

9. září 2025  15:48

Od důvěřivců vylákali 33 milionů, muže z kauzy call center na Ukrajině čeká vězení

Čtyři roky vězení čeká trojici mužů stíhaných za napojení na organizovanou zločineckou skupinu působící na území Ukrajiny. Z call center pod smyšlenou legendou vystupovali podle obžaloby v roli...

9. září 2025  8:40,  aktualizováno  11:52

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.