Zpěv koledníků se o Velikonocích na Hané neponese, folklorní soubory trpí

„Přemýšleli jsme o nějaké omezené formě, ale bohužel to nejde. Pokud někdo ze souboru půjde vyšlehat maminku, sestru, dceru nebo svou dívku, bude to čistě jeho záležitost. Mrskut, na který by vyrazili naši členové hromadně v krojích, se nekoná,“ říká například vedoucí Folklorního souboru Haná z Velké Bystřice na Olomoucku Robert Šolc.

Podobně vidí situaci i další soubory. „Oficiálně se nedá. Uvidíme, jestli se restrikce aspoň trochu uvolní na léto a bude možné vystupovat,“ přidává vedoucí Hanáckého folklorního souboru Kosíř z Kostelce na Hané Vladimír Procházka.

Jen hodně omezeně si folklorní soubory připomenuly alespoň předvelikonoční období.

„Na Smrtnou neděli, kdy tradičně chodíme s jedličkami, vyrazila individuálně po ulicích čtyři děvčata,“ sdělila Jana Šolcová, jež má ve Velké Bystřici na starosti ženskou a dívčí část souboru.

Asi metr vysoké vršky z jedliček se podle pravidel nazdobí. Uprostřed „stromku“ je panenka z papíru a k tomu ozdoby a mašle.

„Jsme rádi, že alespoň v této podobě jsme si mohli připomenout něco z velikonočních tradic,“ říká Šolcová, pro niž je chození s jedličkou rodinná záležitost.

„Jedličky zdobila už moje prababička, babička a maminka. Tuto tradici se podařilo udržet i přes válku,“ zdůraznila.

Tradice svázala protikoronavirová opatření

Folklorní soubor Hatě z Tovačova na Přerovsku sice pomlázku nedělá, ale směrem k Velikonocům udělal maximum možného. Včetně vodění medvěda, kterým nejen na Hané vrcholí masopust, což je příprava na Velikonoce.

„Já pracuji v mateřince, a protože nám omezení zakazovala hromadné akce, udělala jsem akci s dětmi v rámci výuky, takže letos se chodilo s rouškami. Děti byly nadšené a pochvalovali si to i dospělí obyvatelé,“ popisuje šéfka souboru Hatě Zdeňka Ludvová.

Mužští členové souboru sice pomlázku ve skupině neabsolvují, soubor ale připravil aspoň „velikonoční cestu“.

„Vede od mateřinky až ke stromu na okraji Tovačova, na kterém jsme rozvěsili vajíčka. Po cestě se lidé dozvědí, jak se plete pomlázka, jaké jsou další jarní tradice, dozvědí se taky něco o mláďatech, která k jaru patří,“ vysvětlila Ludvová.

Soubory čekají náročné chvíle

Soubory se už nemohou dočkat, až zase přijde první vystoupení. Shodně ale uvádějí, že bude těžké se připravit.

„Před koronavirovou pandemií k nám do souboru přišla řada mladých lidí, kteří se ani neměli čas naučit základní tance. Staří matadoři tradiční pásma zvládají, ale také oni potřebují nácvik, když jde o nové pásmo. S nováčky se vlastně rok pořádně nepracovalo,“ vypráví šéf Kosíře Vladimír Procházka.

Vedoucí souborů odhadují, že na to, aby se členové dostali do formy, bude potřeba u zkušených členů několik zkoušek, u nováčků měsíc a déle.

„V normálních časech jsme se scházeli na tréninky jednou, před vystoupeními i dvakrát týdně. Trénovat se ale nedá. Hanácké tance jsou párové a my máme jenom dva manželské páry, které mohou spolu doma trochu procvičovat. Ostatní bohužel trénovat nemohou,“ popisuje vedoucí souboru Hanačka Litovel Stanislava Kulatá.

Soubor se těšil na oslavy 40. výročí svého založení, které měly proběhnout v létě.

„Vzhledem k situaci oslavy pravděpodobně odložíme až na příští rok,“ přidala.

Festival se uskuteční, bude ale bez setkávání

Tovačovský soubor Hatě měl nyní finišovat s přípravami svého pásma na oslavy 700. výročí od založení města v září.

„Nevíme, kdy nás nechají zase nacvičovat. I kdybychom nestihli připravit celé nové pásmo, tak bychom určitě předvedli něco tradičního, co dobře umíme,“ ujistila Zdeňka Ludvová.

V běžných letech se folklorní soubory z Hané nezastaví. Za léto absolvují i deset vystoupení na různých akcích, slavnostech nebo festivalech. Stejně jako loni ale letos očekávají výrazně skromnější sezonu.

Zatím jediné jisté vystoupení má soubor Haná Velká Bystřice. V červnu vystoupí na festivalu ve Strážnici.

„Bude to takový hodně zvláštní festival. Bude rozložený do více dnů. Soubory postupně zahrají, zatančí, s jinými se ale nepotkají. Bude to předtáčet televize, aby mohla odvysílat celý program festivalu koncem června. Doufám, že se na naše vystoupení stihneme připravit,“ řekl vedoucí Robert Šolc.