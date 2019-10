Olomoucký kraj přispěl škole s nejasným vlastníkem 800 tisíc na stěhování

Společnost s ručením omezeným, které zastupitelé na posledním zasedání dotaci přiklepli, je fakticky majetkem nedávno založeného svěřenského fondu, jemuž prodal své firmy prostějovský poslanec za SPD Radim Fiala.

Kdo je zakladatelem fondu a hlavně takzvanými obmyšlenými osobami, tedy těmi, kdo z něj mají prospěch, nelze z veřejných zdrojů vyčíst.

Majetkovými poměry nové školy se nicméně vedení olomouckého hejtmanství vůbec nezabývalo.

„Konkrétně jmenovitě nevím, komu patří. Podstatné je to, že budeme podporovat školu a ta v Prostějově fyzicky bude. Budeme si tam věci hlídat a kontrolovat. Rozhodně to není tak, že vyhazujeme peníze do vzduchu,“ řekl Ladislav Hynek, náměstek hejtmana, který má na starosti školství.

Například opoziční zastupitelka a přerovská senátorka Jitka Seitlová ale odmítla pro dotaci soukromé VOŠ hlasovat.

„Nechápu, proč máme najednou výjimečně financovat přesun školy, když jsme nikdy žádné dotace nebo dary vyšším odborným školám nedávali. Navíc v tomto případě svěřenský fond, ve kterém teď škola je, nemá jasnou strukturu vlastníků,“ uvedla Seitlová.

Vyšší odborná škola Prostějov, s. r. o., je součástí IF Holdingu, který vlastní firma B. S. Kings. Právě tu poslanec Fiala loni prodal Průmyslovému a vzdělávacímu soukromému svěřenskému fondu. Jeho správkyně Michaela Peštová tvrdí, že fond nic neskrývá.

„Zakladatel fondu je veřejně známá osoba, zakladatelská listina je tak, jak nařizuje zákon, vložena do rejstříku fondů. Jsou to veřejně dostupné informace,“ sdělila Peštová, která potvrdila, že firmy vložené do fondu dříve vlastnil poslanec Fiala. Vyloučila však, že by Fiala byl zakladatelem fondu.

Skutečného vlastníka nezkoumáme, nedělá to nikdo, říká úřad

Informace o tom, kdo jej založil a komu z něj plynou zisky, se ovšem veřejnost z rejstříku svěřenských fondů běžným způsobem nedozví. Zákon umožňuje skrýt tyto informace do takzvané neveřejné části, do které se dostanou jen oprávněné osoby – například orgány veřejné moci nebo lidé, kteří prokážou právní zájem.

Podle hlavního analytika protikorupční organizace Transparency International (TI) Milana Eibla je však podezřelé už to, že zakladatelé fondu tyto informace rovnou nezveřejní.

„Vytváří tak aktivní snahu zakrýt strukturu a nastavení všech vztahů. Kdyby chtěli, jsou veřejně dostupné všechny informace,“ vysvětlil.

Po faktickém majiteli vyšší odborné školy nepátrali ani krajští úředníci, kteří připravovali podklady pro zastupitelstvo.

„Kdo je skutečným vlastníkem škol, nezkoumáme. A nedělá to žádný úřad. Smluvní podmínky zamezují zneužití dotací,“ popsal vedoucí odboru školství Miroslav Gajdůšek.

Milan Eibl z TI to ale vidí jinak: „V rámci předcházení střetů zájmů musí mít Olomoucký kraj věrohodné informace o tom, jak je nastaven svěřenský fond a kdo je příjemcem benefitů. Pokud kraj takové informace nemá, chová se nezodpovědně vůči svěřeným veřejným prostředkům.“

Škola se z Přerova stěhuje i kvůli konkurenci

Vyšší odborná škola živnostenská v Přerově léta sídlila v ulici Palackého. Její součástí byla i střední škola. Obě skončily kvůli klesajícímu počtu zájemců o studium. Pro srovnání – zatímco v roce 2015 bylo v denním studiu VOŠ 57 studentů, v roce 2017 už jich škola evidovala jen sedm. Loni už vůbec neotevřela.

Michaela Peštová, která je zároveň předsedkyní správní rady IF Holdingu, vysvětlila, že v Prostějově bude mít vyšší odborná škola větší perspektivu, neboť tam tento stupeň vzdělávání chybí. V Přerově postupem času vyrostla VOŠ konkurence v podobě soukromé Vysoké školy logistiky. IF Holding navíc už v Prostějově provozuje soukromou střední školu Art econ.

„Oblast školství v Prostějově velmi dobře známe a víme, že tam chybí terciární vzdělávání. Rádi bychom ho nabídli nejen našim absolventům, ale i těm z jiných prostějovských středních škol. Vytvoříme nabídku, která bude pro studenty atraktivní,“ popsala Peštová.

V Prostějově bude VOŠ živnostenská podle jednatelky školy Barbory Michlové sídlit v druhé polovině budovy na Husově náměstí, v níž funguje i Art econ.

„Vyučovat bychom měli začít od září příštího roku v oborech marketing, IT, ekonomika a umělecko-průmyslové obory. O počtu studentů bych zatím nerada hovořila, jsme v přípravné fázi,“ vysvětlila Michlová.

Náklady na rozjezd VOŠ její vedení odhaduje na 1,1 milionu korun. K osmisettisícové dotaci od kraje investuje firma 300 tisíc korun z vlastních zdrojů.