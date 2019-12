Zájem o byty ve městech neslábne, v Olomouci i navzdory vyšroubovaným cenám

Mohutnou poptávku dokládá například výstavba bytů pod názvem Nová sladovna ve Wolkerově ulici v Olomouci.

„V první etapě se nám podařilo rychle prodat 75 bytů, ve druhé, která je nyní ve fázi hrubé stavby, už jich zbývá prodat jen patnáct ze 130,“ říká makléř projektu Zdeněk Gaďourek s tím, že druhá etapa bude dokončená v srpnu příštího roku a developer už nyní připravuje třetí.

„Pokud se podaří vše vyřídit a získat souhlas se stavbou, bude ve třetí etapě postaveno dalších 165 bytů. Už teď se lidé ptají, i když jsme ještě nezačali třetí etapu ani inzerovat,“ přibližuje.

Podobně velký je zájem o byty v atraktivní lokalitě v projektu Na lukách v Prostějově, kde už v létě příštího roku budou k mání téměř dvě stovky jednotek.

„Prodej jsme spustili zhruba před měsícem. Byty jsou už z větší části prodané,“ sdělil makléř David Špringer.

Největší hlad je po menších bytech

Developer zde staví jednopokojové a dvoupokojové byty, které jsou nejvíc žádané.

„Mezi kupujícími je zhruba šedesát procent lidí starších v seniorském věku nad 65 let, dalších čtyřicet procent jsou mladí do třiceti let, pro které jsou to byty startovací,“ popsal Špringer.

Volné byty rychle mizí i z nabídky v Bělidelském dvoře nedaleko centra Olomouce, kde v současné době vznikají desítky jednotek od jednopokojových po čtyřpokojové.

„Je vidět, že po dvoupokojových je největší hlad, ty jsou už obsazené. Lidem se líbí, že jsou variabilní. Jsou budované tak, že v budoucnu se třeba dva dvoupokojové dají spojit do jednoho čtyřpokojového,“ uvedl makléř projektu Petr Hanák. I s nyní připravovanou etapou bude v Bělidelském dvoře šedesát bytů.

Velký zájem je také o byty ve vyšším standardu, jak potvrzují stavitelé chystaného projektu GreenWall v Tomkově ulici v Olomouci. Domy budou mít zelenou živou fasádu i střechu a lidé si mohou opět vybírat od jednopokojových po čtyřpokojové.

„Byty ještě nenabízíme, ale už teď máme vážné zájemce o více než polovinu jednotek,“ pochvaluje si majitel firmy Gama Development Petr Žouželka.

Ceny na maximu, výraznější pokles ceny může přinést jen krize

Na nové byty čekají netrpělivě lidé v Šumperku, kde se už řadu let žádný dům s větším počtem jednotek nestavěl. Situace se zde změní až za několik let, kdy je v plánech komplex se sedmdesáti byty v areálu bývalé Hedvy. Další nová čtvrť pak vznikne nad Bratrušovskou ulicí pod domovem pro seniory. Nabídne 40 rodinných domků a sto bytů.

„Pozemky budou nabídnuty developerům. Město ale nevylučuje, že by jeden dům postavilo samo a byty pronajímalo,“ sdělila mluvčí šumperské radnice Soňa Singerová. Radnice očekává, že s výstavbou bude možné začít v roce 2022.

Podle realitních makléřů v současné době ceny bydlení zejména v Olomouci, která patří mezi nejdražší v Česku, zřejmě dosáhly maxima.

„Ceny se letos ustálily a nic nenasvědčuje dalšímu růstu. Není pro to potenciál, protože ekonomika se dostává na svou hranici a stejně tak i mzdy,“ sdělil ředitel Hanácké realitní kanceláře Petr Korytar.

Ten naopak očekává, že příští rok ceny mírně poklesnou, byť zatím nezlevňují developeři ani jednotliví majitelé, kteří byty prodávají.

„Pokud nedojde ke krizi, viděl bych to tak na pokles cen do deseti procent. Pokud ale přijde krize, nastane obava z budoucnosti, zájemci začnou víc vyčkávat a ceny půjdou dolů rychleji,“ odhaduje.