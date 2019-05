Zloděj vlezl do auta v garáži, ráno ho našli spícího v dětské sedačce

17:06 , aktualizováno 17:06

Velmi nečekaný pohled se naskytl ženě z Olomoucka, která chtěla ráno odjet autem z garáže. Když přišla k vozu, spatřila uvnitř neznámého spícího muže nasoukaného do dětské sedačky. Jak se ukázalo, byl to zloděj, který se v noci do garáže a do auta vloupal.