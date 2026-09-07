Brutální útoky zábavového gangu na hochy policie vyšetřuje jako dva trestné činy

„V současné době prověřujeme napadení tří osob – jednoho nezletilého a dvou mladistvých. K jejich napadení došlo v noci z 22. na 23. srpna v obci Náměšť na Hané. Ve věci vedeme trestní řízení pro podezření ze spáchání trestných činů ublížení na zdraví, spáchaného ve stádiu pokusu a výtržnictví, spáchaného ve spolupachatelství,“ uvedl nově informace o právní kvalifikaci útoků policejní mluvčí Jaroslav Herzán.
Případem se podle něj intenzivně zabývají olomoučtí kriminalisté, pachateli či pachatelům hrozí v krajním případě nepodmíněný trest v délce jednoho roku až pěti let.
„Dále evidujeme ze 16. srpna potyčku mezi dvěma osobami v nočních hodinách v obci Slatinice. Tato věc je prověřována jako přestupek. Žádné další podobné incidenty v jiných obcích v tuto chvíli neevidujeme,“ doplnil Herzán.
Podle zjištění iDNES.cz přitom k dalším útokům došlo na Olomoucku také třeba v Drahanovicích, Seničce či Luběnicích. Policii však zřejmě nahlášeny nebyly.
„Děje se to tady běžně. Skupina starších kluků, kteří nejsou místní, objíždí vesnické zábavy, vyberou si nějakého osamoceného kluka a dají mu nakládačku. U nás k podobnému případu došlo v polovině srpna při hodové zábavě a vím i o dalších útocích v jiných obcích,“ potvrdil redakci už minulý týden starosta Slatinic Ondřej Mikmek (KDU-ČSL).
Bezvládně ležící oběti dupali na hlavu
Mnohem brutálnější útočníci byli ve zmíněné Náměšti na Hané. Mimo jiné tam vyskákali z auta v kuklách a přímo v centru obce brutálně zbili čtrnáctiletého hocha, který čekal na odvoz ze zábavy. Bezvládně ležící oběti pak ještě surově dupali na hlavu. Chlapec musel být hospitalizován na jednotce intenzivní péče, kde si pobyl několik dní.
„V kómatu nebyl, ale má mnohočetné zlomeniny čelisti a kostí obličeje,“ uvedl minulý týden pro iDNES.cz primář dětské kliniky Fakultní nemocnice Olomouc Miroslav Šeda.
|
Vyhlédnuté hochy zmlátí i do bezvědomí. Zábavový gang děsí Olomoucko
Jen chvíli předtím si navíc útočníci v zábavovém areálu vyhlédli další dvě nezletilé oběti, které surově zmlátili až do bezvědomí.
„Můj syn byl celý večer s partou známých. Jenže ta banda si na něj počíhala, když šel se svým kamarádem k záchodkům,“ vypověděl otec oběti, který si z obavy o synovo zdraví a msty agresorů nepřál zveřejnit své jméno. Pětice starších kluků se podle něj nejprve vrhla na šestnáctiletého, ale vzrůstem menšího z dvojice hochů.
„Chytili ho za vlasy, srazili na zem a začali po něm šlapat. Můj syn má sice patnáct, ale je vysoký a docela šlachovitý. Když se kamaráda zastal, vrhli se na něj a zbili ho do bezvědomí. Prý tam ležel dobrých deset minut a vůbec o sobě nevěděl,“ popsal rodič z Drahanovic. Se synem, kterému z hlavy prýštila krev, se ihned vydal na traumatologii. Chlapec naštěstí vyvázl jen s otřesem mozku.