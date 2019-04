Po útoku na labutí pár uhynula i samice, na vejcích sedí husa a kachna

V záchranné stanici dělali pro zraněnou labutí samici, co se dalo. Na konci minulého týdne ale i ona uhynula.

„Hrálo v tom roli víc faktorů, při útoku byla udeřena a přiškrcena, takže špatně dýchala. Navíc byla hodně vystresovaná. Navrch se pak dostavil stesk po partnerovi,“ nastínil vedoucí zvířecí záchranné stanice v Pateříně Ondřej Csik.

Labutě totiž žijí ve stálých párech a když jeden z dvojice zemře, druhý si většinou nenajde nového partnera a někdy dokonce steskem uhyne.

Neznámý agresor při útoku na labutí pár rozbil i jedno vejce ze snůšky. Zbylá čtyři teď mají v záchranné stanici a snaží se, aby se podařilo odchovat mláďata. Proto našli náhradní rodiče a vejce kvůli velikosti rozdělili mezi husu domácí a čínskou kachnu, aby zvýšili šance na úspěšné vylíhnutí.

„Pak bude nutné nechat malé labutě nějaký čas u těchto náhradních rodičů a následně je zkusíme vysadit k labutím do volné přírody. Když je nepřijmou, tak zůstanou u nás do podzimu, nebo do jara a poté je vypustíme už jako dospělé ptáky schopné samostatného života. Máme s tímto postupem dobré zkušenosti už z dřívějška,“ shrnul Csik.

Nález mrtvého labutího samce s hlavou téměř oddělenou od těla nahlásil minulý týden v úterý odpoledne od rybníka mezi obcemi Příkazy a Hynkov náhodný kolemjdoucí. Labutí pár zde hnízdil už několik let a byl zvyklý na lidi, kteří ho chodili krmit.

Policie hledá muže v tmavém oblečení jedoucího na kole

Co se na místě přesně stalo a kdo na labutě zaútočil se nyní snaží zjistit policisté, kteří zatím případ vyšetřují jako možný přestupek proti zákonu na ochranu zvířat proti týrání, za který lze uložit pokutu až půl milionu korun.

Pátrají kvůli tomu po muži středně vysoké štíhlé postavy s krátkými špinavě blonďatými vlasy ve věku mezi 25 a 35 lety, který se na místě pohyboval a údajně manipuloval s mrtvým samcem.

„Muž měl na sobě tmavou bundu, přiléhavé černé kalhoty a na nich černé cyklistické kraťasy značky Silvini. Pohyboval se na dámském kole Olpran černo-červeno-šedé barvy bez blatníků a vzadu s drátěným košíkem. Na sobě a na kole měl pověšeno několik menších batohů. Hovořil s přízvukem, jako by to byl cizinec,“ popsala olomoucká policejní mluvčí Irena Urbánková.

Lidé, kteří by měli k události nebo hledanému muži jakékoliv informace je mohou předat prostřednictvím linky 158.

Jak vypadala labuť po převozu do záchranné stanice