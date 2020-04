Na velké koronavirové testování chtějí na Olomoucko přijet lidé z celé země

Testování v Litovli i v Uničově je určeno především pro místní, kteří v březnu dva týdny kvůli vysokému počtu nakažených žili v uzavřené oblasti.

„Volají nám ale lidé z celé země, anebo ti, kteří sice mají trvalé bydliště v Litovli, ale už roky bydlí jinde. Zajímá je, jestli by se mohli přijet otestovat. To ale není účelem této studie. Je hlavně pro ty, kteří žili uvnitř zóny a byli v kontaktu s nakaženými,“ zdůraznil Kohout.

Plošné testování spustí zdravotníci v Olomouckém kraji v pátek ráno, odběrové stany budou stát před olomouckým hypermarketem Globus, v Litovli před Billou a v Uničově u náměstí Osvobození.

Experti, kteří se na testování podílejí, počítají s tím, že za týden prověří stav necelých sedmi tisíc lidí ve věku od 18 do 89 let. Vše je zdarma, výsledky se účastníci dozvědí do čtvrt hodiny.

Přitom ještě před pár dny Kohoutovi stejně jako dalším Litovelanům chyběly k již avizovanému plošnému testování informace, část místních tak z něj měla strach.

„Někteří lékaři měli obavu, že se vzorky budou odebírat v ordinacích, lidé se zase báli, že po plošném testování půjdou automaticky znovu do čtrnáctidenní karantény. Což by bylo pro město likvidační,“ vylíčil Kohout minulý týden v rozhovoru pro MF DNES.

V Olomouci byla testovací místa obsazena za pár hodin

Nyní však cítí, že se přístup jeho spoluobčanů změnil. „Je tady hodně lidí, kteří mají nemocné rodinné příslušníky, a tak by se chtěli nechat otestovat,“ doplnil Kohout.

Zkušenost s telefonáty z celé republiky má rovněž uničovský starosta Radek Vincour.

„I lidé mimo Uničov mají velký zájem, ale testování je primárně určeno pro místní,“ podotkl.

Fakt, že na testování chce dorazit řada lidí, potvrdilo i středeční odpoledne, kdy olomoucký Ústav molekulární a translační medicíny (ÚMTM) spustil na internetu rezervační systém. Lidé se přes něj mohou objednat na jednotlivá odběrová místa, určit si mohou i čas.

Například v Olomouci ale byla už po několika hodinách všechna místa obsazená. A to až do soboty 2. května, kdy by mělo testování skončit. A také v Litovli a Uničově byla většina termínů zabraná už ve středu večer.

Velkým otazníkem je, zda dorazí dostatek seniorů

Člověk při rezervaci zadává své jméno, věk, telefon a e-mail, kam dorazí potvrzovací zpráva. Odkud zájemce je, systém nerozlišuje. Toho, že by na Olomoucko dorazily zástupy lidí z jiných koutů republiky, se však národní koordinátor testování a ředitel ÚMTM Marián Hajdúch nebojí.

„Pokud přijede někdo z jiných regionů, mám za to, že to budou jednotky případů. Nevěřím, že to bude něco zásadního. Pokud nepůjde o žádná velká čísla, tak je otestujeme. Budeme se snažit vyjít lidem vstříc,“ řekl Hajdúch.

Otázkou pak zůstává, zda se podaří sesbírat data od takzvaného reprezentativního vzorku, který zjednodušeně řečeno zahrnuje zástupce celé české populace. Zvláště u seniorů, kteří při pandemii patří mezi nejohroženější skupinu, není jisté, zda na testy dorazí.

„Čekáme, že nás v tomto podpoří i média a pomohou k otestování dostat všechny cílové skupiny. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet,“ podotkl Hajdúch.

Forenzní genetička Halina Šimková upozorňuje, že pokud by se některou věkovou skupinu nedařilo naplnit, bude nutné ji doplnit individuálně.

„Ohledně reprezentativnosti vzorku ovšem často platí, že jde o kompromis mezi ideálem a realitou,“ upozornila Šimková.

Testy jsou spolehlivé, ubezpečují organizátoři

Stěžejní pro úspěch celé akce bude spolehlivost použitých rychlotestů. Během pandemie se zdravotníci setkali s celou řadou typů, ne všechny jsou ale přesné. Za tím, jejž budou v následujících dnech používat v celé zemi, Hajdúch stojí.

„Ověřovaly se u nás v Olomouci, v Brně či v Praze. Rozdělili jsme to do více laboratoří a shodli se, že vybrané testy jsou nejlepším možným řešením. Jsou spolehlivé. Pohybuje se to kolem devadesáti procent, což je pro tuto studii naprosto dostačující. Žádný test není stoprocentní,“ porovnal koordinátor.

Litovel a Uničov pak odborníci označují za oblast, kde pravděpodobně došlo k nejmasivnějšímu šíření viru v celé republice. Lidem v této oblasti tak zdravotníci budou stejně jako v Olomouci odebírat krev přímo ze žíly. Kromě rychlotestu poslouží i k podrobnějšímu rozboru v laboratoři.

„Pokud člověk odmítne odběr žilní krve, nebo tento odběr nebude možný, bude proveden odběr kapilární krve z bříška prstu,“ stojí na webu Ústavu zdravotnických informací a statistiky www.covid-imunita.uzis.cz.