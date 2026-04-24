Profesionální jednotka ze stanice v Litovli a dobrovolní hasiči ze Senice na Hané vyrazili k hořícímu BMW na 251. kilometr dálnice ve směru na Mohelnici.
„Při příjezdu hasičů byl požár již zcela rozvinut. Podařilo se jej zlikvidovat nasazením dvou C proudů, následně hasiči zbytky vozu ochladili. Zásah probíhal s využitím dýchací techniky,“ uvedl mluvčí krajského hasičského sboru Josef Koláček.
Vyšetřovatel podle něj určil jako příčinu požáru technickou závadu na voze, výše škody je předběžně vyčíslena na 200 tisíc korun. Dálnice byla během zásahu hasičů uzavřena.