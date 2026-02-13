Řidič dodávky na D35 nepřežil náraz do odstaveného náklaďáku, část dálnice stojí

K tragické nehodě došlo na 252. kilometru dálnice D35 krátce před osmou ráno.
„Podle prvotních informací nákladní automobil zastavil na krajnici z důvodu závady, přičemž zasahoval do pravého jízdního pruhu. Do něj zezadu narazila dodávka. V ní jel pouze řidič, který na místě zemřel,“ uvedla policie.
V Olomouckém kraji jde letos o čtvrtou oběť dopravních nehod.
Dálnice je po nehodě ve směru na Mohelnici uzavřena mezi exity u Unčovic a u Litovle. „Na místě zasahují všechny složky integrovaného záchranného systému,“ uvedla policie.