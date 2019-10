Rodící se krokodýly ohlásilo ošetřovateli v olomoucké zoo kvákání

Malí krokodýli se v zoo začali líhnout před měsícem. Vejce byla tou dobou už pod dohledem ošetřovatelů v inkubátoru.

„Ve volné přírodě si samice postaví z vegetace hnízdo, které pak díky tlení udržuje vejce ve správné teplotě. U nás to ale kvůli omezenému prostoru i přístupu k materiálu nedělá, takže vejce byla roztroušená po ubikaci a k vylíhnutí mláďat by takto nedošlo. Proto je bylo nutné odebrat,“ nastínila mluvčí zoologické zahrady Iveta Gronská.

V líhni byla vejce přes sto dní, poté se začal ozývat charakteristický zvuk podobný žabímu kvákání, kterým malí krokodýli ohlašují několik dní dopředu chystané vylíhnutí.

To je důležité zejména pro případy, kdy se mláděti nedaří dostat vlastními silami z vejce. V přírodě mu v takovém případě pomůže matka, která chrání hnízdo nejen před predátory, ale i před ostatními krokodýly včetně otce, kteří by mladé bez zaváhání sežrali.

„My jsme po vylíhnutí prvního zbylým dvěma raději pomohli, protože je to pro ně náročné, a pokud by se jim to nepodařilo včas, hrozilo by, že se ve vejci udusí,“ popsal ošetřovatel plazů Pavel Javůrek.

Mláďata jsou nyní v zázemí zoo, za několik týdnů se pak dočasně přestěhují do terária, kde si je budou moci prohlédnout i návštěvníci. Dlouhodobě ale na Svatém Kopečku nezůstanou a zamíří do jiných zahrad, neboť jsou tito krokodýli v dospělosti samotáři, kteří by na sebe útočili, a museli by tak mít vlastní prostory.

Krokodýly čelnaté chová olomoucká zoo od roku 1992, kdy získala dospělý pár ze Dvora Králové. Samec z něj žije v zahradě doposud, s novou samicí od roku 2015 pár nesoucí jména Siera a Leone odkazující na oblast výskytu ve volné přírodě doposud úspěšně přivedli na svět už dvacet mláďat.