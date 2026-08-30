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Zatím šedé kuličky, sedm malých plameňáků v olomoucké zoo do krásy teprve vyroste

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  6:57
Už 64 kusů čítá nyní hejno plameňáků růžových, jímž se pyšní olomoucká zoologická zahrada na Svatém Kopečku. Letos do něj totiž přibylo hned sedm přírůstků, neboť se podařilo odchovat všechna vylíhlá mláďata. Kromě toho láká zoo návštěvníky rovněž na první tři malé ibisy skalní.

„Počasí nám bylo tentokrát oporou. V době budování hnízd z bláta, připomínajících svým tvarem sopky, pršelo tak akorát, že byla půda stále vlhká. Když plameňáci inkubovali vejce a líhla se mláďata, naopak nepřišla žádná průtrž mračen, která by hnízda vyplavila. I proto se můžeme radovat z odchovu hned sedmi přírůstků,“ shrnul kurátor ptáků Jan Kirner.

Mladí plameňáci moc nepřipomínají vzhledem ptáky, jimiž se stanou v dospělosti. Jejich tělo pokrývá šedé prachové peří a zobáky mají rovný tvar. Teprve později se začnou zakřivovat do charakteristické zahnutého tvaru, což je nutné pro příjem potravy v podobě vodních mikroorganismů metodou filtrování vody.

V olomoucké zoo je v hejnu plameňáků k vidění i sedm letošních mláďat. Zatím moc nepřipomínají vzhledem ptáky, jimiž se stanou v dospělosti, neboť jejich tělo pokrývá šedé prachové peří.
V olomoucké zoo je v hejnu plameňáků k vidění i sedm letošních mláďat. Zatím moc nepřipomínají vzhledem ptáky, jimiž se stanou v dospělosti, neboť jejich tělo pokrývá šedé prachové peří.
V olomoucké zoo je v hejnu plameňáků k vidění i sedm letošních mláďat. Zatím moc nepřipomínají vzhledem ptáky, jimiž se stanou v dospělosti, neboť jejich tělo pokrývá šedé prachové peří.
V olomoucké zoo je v hejnu plameňáků k vidění i sedm letošních mláďat. Zatím moc nepřipomínají vzhledem ptáky, jimiž se stanou v dospělosti, neboť jejich tělo pokrývá šedé prachové peří.
11 fotografií

Mláďata jsou proto dlouho závislá na krmení rodiči, kteří pro ně produkují sekret rudé barvy. Může se proto zdát, že někteří plameňáci na sobě mají stopy krve.

Svá první mláďata už ukázalo na Svatém Kopečku i početné hejno ibisů skalních, jež obývá v loňském roce znovuotevřenou africkou průchozí voliéru Bábovka. Úspěšné byly v hnízdění dva páry, jež dohromady vyvedly tři mláďata.

„Jedno z nich se již naplno účastní impozantních leteckých ‚představení‘, kdy celé hejno krouží touto patnáct metrů vysokou voliérou, v níž jsou ptáci návštěvníkům téměř na dosah ruky,“ láká k návštěvě mluvčí zahrady Iveta Gronská.

Další dvě mláďata vylíhlá později opustí hnízdo co nevidět. „Ibisi skalní přirozeně hnízdí, jak už samotný název napovídá, na skalních římsách. Byl tedy velký předpoklad a naše přání zároveň, aby si k hnízdění vybrali výklenky v imitaci Panské skály. Těší nás, že se tak stalo a v budoucnu by mohli zamířit i do volné přírody,“ doplnil Kirner.

OBRAZEM: Roztomilá mláďata na Svatém Kopečku. Olomoucká zoo hlásí i vzácné přírůstky

Ibis skalní je v přírodě ohroženým druhem, ve 20. století se ocitl na pokraji vyhubení a jen díky úsilí zoologických zahrad se jeho populace v přírodě podařilo vzkřísit. Nyní započal nový záchranný projekt v Katalánsku, do něhož by se v příštím roce mohla zapojit právě i ibisí mláďata z Olomouce.

Hříčkou přírody je u ibisů fakt, že zatímco mláďata mají v prvním roce života zcela opeřenou hlavu, u dospělých ptáků je holá. Odtud pochází i jejich latinský rodový název geronticus – z řeckého gérontos, tedy starý muž.

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