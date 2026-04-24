Po 12 letech a hned rekord. V olomoucké zoo slaví narození šesti gepardů

Šest koťat geparda štíhlého se narodilo v těchto dnech v olomoucké zoologické zahradě na Svatém Kopečku. Jde o rekordní přírůstek této nejohroženější kočky Afriky a současně nejrychlejšího savce planety za celou dobu chovu na Hané.
Dvanáct let čekali v olomoucké zoologické zahradě na další mláďata gepardů štíhlých. Teď se jich narodilo hned šest, což je rekord za celou dobu chovu. | foto: Zoo Olomouc

„Samice si, ačkoliv je prvorodička, počíná velmi dobře a příkladně. Mléka má dostatek pro všechny přírůstky, které mohou zdárně přibírat na váze. Je však stále potřeba u matky dodržovat klid,“ uvedla ošetřovatelka Hana Dostálová.

Pohlaví koťat zatím není známo, ošetřovatelé ho zjistí při jejich první veterinární kontrole během odčervování a čipování. Zahrada se dočkala narození životaschopných gepardích mláďat po zhruba dvanáctileté přestávce.

Gepardů štíhlých ve volné přírodě postupně ubývá v důsledku ztráty přirozeného prostředí a ilegálního obchodu se zvířaty. V roce 2010 se jejich počty pohybovaly kolem sedmi a půl tisíce jedinců, nynější odhady předpokládají ještě mnohem nižší číslo.

„Aktuálně je členy Evropské asociace zoologických zahrad a akvárií chováno v 99 institucích 321 gepardů. Koťata narozená v naší zoo jsou prvními letošními mláďaty narozenými v rámci asociace, a i proto se jedná o velmi významnou událost,“ podotkla zooložka Jitka Vokurková.

Před pářením se nesmí vidět, slyšet ani cítit

Gepardy chovají v Olomouci od roku 1999 a celkově zde úspěšně odchovali 18 mláďat. Rozmnožování v zajetí má přitom svá úskalí.

„Je potřeba, aby do doby, než k tomuto záměru dojde, měla zvířata ‚oddělené ložnice‘, a to do té míry, že by se případný pár neměl vnímat ani akusticky či teritoriálně. Nesmí se tedy slyšet, vidět ani cítit. Jinak se mohou považovat za sourozence a nepáří se,“ nastínila mluvčí svatokopecké zahrady Iveta Gronská.

Zoo ukázala záběry malých levhartů, třetí mládě ohroženého druhu ale uhynulo

Gepard štíhlý obývá africké stepi, řídké lesy a lesnaté savany, kde žije samotářským způsobem života, pokud samci netvoří takzvané bratrské smečky nebo se nespojí samec se samicí v období páření.

Jedná se o nejrychlejšího savce planety, jenž dokáže vyvinout rychlost až 110 kilometrů v hodině a při běhu se pohybuje až sedm metrů dlouhými skoky. Ve vzduchu manévruje dlouhým ocasem, který mu pomáhá udržet rovnováhu. Touto rychlostí dokáže běžet zhruba 20 sekund, neboť je to velmi vyčerpávající, zvíře se přehřívá a rychle unaví.

OBRAZEM: Tvarůžky šly na dračku. O festivalu se jich snědlo rekordních osm tun

V Olomouci se konal již devátý ročník tvarůžkového festivalu. Zúčastnilo se jej...

Skoro osm tun tvarůžků! Takové množství zkonzumovali návštěvníci Olomouckého tvarůžkového festivalu, který se v krajském městě konal o víkendu. Tvarůžky se podávaly naslano i nasladko. Devátý ročník...

Dal kamarádce fentanyl, zkolabovala a zemřela. U soudu dostal 11 let a musí platit

Premium
Adrián Holibka stojí před olomouckým krajským soudem pro výrobu a distribuci...

Jedenáct let má podle rozsudku olomouckého krajského soudu strávit ve věznici se zvýšenou ostrahou devětadvacetiletý Adrián Holibka, který dal své kamarádce dávku drogy fentanyl. Dívka následně...

Umělé tůně na Olomoucku obývá největší vodní brouk Evropy, měří až pět centimetrů

V tůních Litovelského Pomoraví se objevil největší vodní brouk Evropy vodomil...

Unikátního a nepřehlédnutelného nového obyvatele objevili ochranáři v tůních, které byly vytvořeny v chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví v rámci revitalizačního projektu. Je jím vodní brouk...

Bypass aorty, přešití ledvin. Kubík má v USA po klíčové operaci, trvala deset hodin

Premium
Malý Kubík odpočívá po náročné operaci v Bostonu. Zákrok zabral deset hodin.

Zúženou část aorty lékaři obešli bypassem. Vyjmuli ledviny a poté je znovu napojili na cévy tak, aby krev mohla správně proudit do celého těla. Malý Kubík z Mrskles na Olomoucku, který trpí vzácným...

Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis

Aktualizujeme
Lokomotiva T426.003 během zkušební jízdy v obvodu stanice Praha-Zličín

Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...

Europoslanci končí ve Šlachtově Přísaze. Nepřijatelné, složte mandát, reaguje hnutí

Jednička hnutí Přísaha v Olomouckém kraji Antonín Staněk na představení...

Bývalý ministr kultury a současný europoslanec Antonín Staněk končí v hnutí Přísaha. Potvrdil to redakci iDNES.cz. „V této situaci považuji za korektní jít vlastní cestou,“ řekl Staněk. Hnutí...

Na dálnici D35 vzplálo auto, navzdory snaze hasičů kompletně shořelo

Na dálnici D35 vzplálo na Olomoucku auto, vůz navzdory snaze hasičů kompletně...

Požár osobního auta způsobil ve čtvrtek vpodvečer dopravní komplikace na Olomoucku. Vůz začal hořet na dálnici D35 poblíž obce Rozvadovice a policisté museli kvůli tomu dočasně odklonit dopravu.

24. dubna 2026  10:30

Farmáři na Hané zažívají invazi hrabošů. Chtějí víc trávit, ochránci jsou ale proti

Roztomilé zvířátko, které dokáže zničit úrodu.

Situace s přemnoženými hraboši v Olomouckém kraji, který je druhým nejzasaženějším regionem v Česku, je podle agrárníků natolik vážná, že na polích s vojtěškou, jetelem nebo víceletými pícninami brzy...

24. dubna 2026  5:59

Dramatická záchrana na Šumpersku: k dělníkovi se lékař musel slanit z vrtulníku

Hasiči na Šumpersku zachraňují dělníka, který spadl ze stromu v okolí Desné....

Lesního dělníka vážně zraněného po pádu z výšky zachraňovali ve čtvrtek v údolí Desné na Šumpersku hasiči společně s horskou službou. Práci jim komplikoval obtížně přístupný terén, kvůli kterému byl...

23. dubna 2026  18:59

„Šiřte poselství naší rodiny mezi mladými.“ Divadlo chystá inscenaci o životě Mašínové

„Sama paní Mašínová při našem setkání apelovala na to, aby se poselství rodiny...

Životní osudy bratří Mašinů a jejich protikomunistického odboje jsou dobře známy. Nová inscenace Moravského divadla Olomouc se ovšem inspiruje osudy jejich sestry Zdeny a její rodiny. Činohra Jejich...

23. dubna 2026  16:04

Dvacet minut neplatí. Záchranka v Jeseníkách přijíždí později, než stanoví zákon

ilustrační snímek

Dvacet minut. To je státem i krajem garantovaný čas, do kterého se má ke každému člověku v nouzi dostat záchranka po přijetí volání o pomoc a vyslání posádky na místo. Oficiální „Plán pokrytí území...

23. dubna 2026  12:30

Olomoucký volejbal možná skončí, připustil předseda. Leda by se našel sponzor

Momentka ze zápasu play down mezi Olomoucí (v bílém) a Prostějovem

V sobotu server iDNES.cz informoval o finančních problémech volejbalové Olomouce, které mohou tradiční extraligový celek existenčně ohrozit. Předseda klubu Jiří Zemánek nově připustil, že klub možná...

23. dubna 2026  10:18

V Olomouci startuje jarní květinová výstava Flora, inspirovala ji hudba

Na olomouckém výstavišti finišují přípravy na jarní etapu květinové výstavy...

Spojením květin s hudbou a emocemi se bude prezentovat letošní jarní etapa výstavy Flora Olomouc, která ode dneška do neděle zaplní areál ve Smetanových sadech. Největší akci svého druhu v Česku v...

23. dubna 2026  4:54

Palyza a Svoboda v ráži, o ostravské výhře nad Olomouckem však rozhodl Godwin

Lukáš Palyza (v bílém) z Ostravy přihrává v zápase s Olomouckem.

Ostravští basketbalisté vyhráli úvodní duel v sérii předkola nad Olomouckem 81:77 a přiblížili se účasti v play off. Série se hraje na dvě výhry, druhý zápas je na programu v pátek v hale Hanáků.

22. dubna 2026  20:50,  aktualizováno  21:56

Pardubický kapitán Vacek na konci cesty. Po sezoně uzavře profikariéru

Pardubický kapitán Kamil Vacek se snaží uniknout frýdecko-místeckým hráčům...

Pardubický fotbalista Kamil Vacek po sezoně ukončí profesionální kariéru. Osmatřicetiletý záložník, který nahlédl i do české reprezentace, se oficiálně rozloučí v úvodním domácím utkání Východočechů...

22. dubna 2026  19:07

Umělé tůně na Olomoucku obývá největší vodní brouk Evropy, měří až pět centimetrů

V tůních Litovelského Pomoraví se objevil největší vodní brouk Evropy vodomil...

Unikátního a nepřehlédnutelného nového obyvatele objevili ochranáři v tůních, které byly vytvořeny v chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví v rámci revitalizačního projektu. Je jím vodní brouk...

22. dubna 2026  16:01

