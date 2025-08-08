Dívka v zoo lezla po zapovězené síti, pád z pěti metrů skončil bezvědomím

  12:01
Kvůli pádu dítěte z výšky zasahovala záchranná služba ve čtvrtek navečer v olomoucké zoologické zahradě. Zraněnou dívku předškolního věku do nemocnice následně přepravil vrtulník. Podle mluvčí zoo dítě šplhalo v lanovém centru na síť v místě, kde nesmělo.
Dítě zraněné po pádu z prolézačky v olomoucké zoo přepravil do ostravské nemocnice přivolaný vrtulník.

Dívka spadla z výšky přibližně pěti metrů, první pomoc jí poskytli přihlížející. Následně na místo dorazila rychlá lékařská pomoc.

„Dle výsledku prvotního vyšetření pacientka zřejmě utrpěla poranění trupu a pánve. Chvilkové bezvědomí vystřídal nekontrolovaný pláč, bolest a nespolupráce. Po zajištění žilního vstupu byly dívce podány tlumicí léky a léky proti bolesti,“ popsala mluvčí krajské záchranky Lucie Mikisková.

K vybavení záchranné služby patří v regionu i plyšová hračka Kryštůfek určená k uklidnění zraněných dětí, případně k popsání postupu ošetření.

„Byl jí také předán plyšový Kryštůfek, na němž se jí posádka pokusila vysvětlit následný postup jejího ošetření. Zůstává jí tak kamarád, který ji nenechá během léčby samotnou,“ dodala.

Po podání medikace, znehybnění a stabilizaci stavu bylo podle ní dítě předáno do péče letecké záchranné služby, která ho transportovala na dětské traumacentrum ostravské fakultní nemocnice.

Podle mluvčí zoo Ivety Gronské došlo k pádu v populárním lanovém centru Lanáček.

„Dívka porušila návštěvní řád, když šplhala po vnější straně sítě určené výhradně pro zaměstnance zasahující v případě nebezpečné situace na atrakci. Tato nešťastná událost nás velmi zasáhla. Nejsme nicméně provozovatelem lanového centra a nemůžeme se proto k nehodě blíže vyjádřit,“ uvedla.

