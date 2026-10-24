Chovný pár vytvořila zoo na Svatém Kopečku jen před pár měsíci ze samičky získané ze zoo v Plzni a samce z francouzské zahrady Biotropica.
„Po velmi krátké době jsme se dočkali 19. července narození tří potomků. Jelikož běžně zorila rodí jedno až tři mláďata, jsme za tento počet rádi. Mláďata i s matkou již nyní mohou při troše štěstí návštěvníci pozorovat ve výběhu ve spodní části zoo, samec je aktuálně oddělen v zázemí,“ uvedla zooložka Jitka Vokurková.
Zorily malé, jejichž domovem je hlavně okraj Sahary, jsou aktivní převážně v noci, přes den se řadí mezi náruživé denní spáče. Potravu vyhledávají především na zemi a navzdory drobné velikosti jde o neohrožené lovce.
„Troufnou si i na kořist stejné velikosti, jako jsou ony samy. Coby masožravci žijící převážně na pastvinách se živí například drobnými obratlovci, hmyzem, hady, brouky či vejci. Mají velmi rychlý metabolismus, a tak musejí lovit prakticky s jedinou přestávkou, a to když spí,“ nastínila mluvčí olomoucké zoo Iveta Gronská.
„Poměrně dlouhé drápy na předních končetinách slouží k vyhrabávání potravy z půdy a k hloubení vlastních nor, které přes den využívají k úkrytu, pokud nevezmou za vděk skalní štěrbinou nebo jiným vhodným úkrytem. Na každé končetině s osrstěnými chodidly mají pět prstů. Osrstění pravděpodobně usnadňuje pohyb po písčitém podkladu a omezuje kontakt tlapek s rozpáleným povrchem,“ dodala.
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Zorily malé se vyznačují nápadným světlým zbarvením s tmavými pruhy a výraznou kresbou na hlavě, které slouží jako výstražné varování potenciálním predátorům. Přestože vzhledem připomínají skunka, patří mezi lasicovité a se skunky blízce příbuzné nejsou. Na druhou stranu ovšem používají stejnou obrannou strategii.
„Při ohrožení nejprve naježí srst, aby působily větší, zdvihnou svůj dlouhý, hustě osrstěný ocas a zaujmou obranný postoj, kdy na svého nepřítele začnou couvat. Pokud varování nestačí, mohou z análních žláz vystříknout silně zapáchající sekret,“ nastínila Gronská.
„Predátor, jenž se pokusí do zorily zakousnout, tak může zjistit, že jde o velmi nechutné sousto, a následně ji pustí. V některých případech zorily také předstírají v okamžiku napadení smrt,“ doplnila.