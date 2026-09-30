V olomoucké zoo už budují unikátní akvárium, řeší se i předpisy pro potápěče

Stavební práce začaly letos v březnu a nyní se soustředí především na železobetonové konstrukce. Podle zoo je hotovo přibližně 80 procent základů, celkově je pak stavba podle hrubého odhadu stavební firmy přibližně ve čtvrtině.
„Všechno jde podle plánu. V podstatě teď probíhá výstavba hrubé stavby, železobetonové monolitické konstrukce,“ popsal člen představenstva společnosti Hroší stavby Morava Radim Vanek.
Jednou z nejbližších výrazných etap bude osazení speciálního zasklení akvária, které má na stavbu dorazit ze zahraničí přibližně za měsíc. Následovat bude budování vnější části objektu s učebnami, edukačními prostory, sociálním a dalším zázemím.
Právě akvárium má být hlavním lákadlem nové Loděnky. Nádrž bude vysoká 9,3 metru a její objem dosáhne přibližně 350 tisíc litrů. Hladina vody má sahat do výšky zhruba 6,5 metru.
Do údržby se zapojí i potápěči
Návštěvníci budou mořské živočichy pozorovat mimo jiné přes velké akrylátové okno, podle ředitele zoo Radomíra Habáně bude mít tloušťku 14 centimetrů, na šířku 8,5 metru a na výšku tři metry.
Ve vodě by se měli prohánět žraloci, rejnoci a další mořské ryby. Mezi žraloky má být například kladivoun tiburo, jeden z menších zástupců kladivounů, jenž dorůstá až půldruhého metru, nebo rejnok siba ománská.
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„Zoologická zahrada Olomouc je dlouholetým a zkušeným chovatelem mořské akvaristiky. Chtěli jsme tuto naši disciplínu ještě povýšit,“ podotkl Habáň. Zadní část nádrže má být podle něj nasvícená tak, aby návštěvníkům navozovala dojem hlubokého moře.
Rozměry nádrže přinesou také specifické nároky na její údržbu. Do akvária se například budou muset při některých pracích potápět lidé, zahrada proto nyní čeká i na přesná pravidla související s pracovním potápěním.
„Jednou za čas bude potřeba se v rámci údržby do akvária potopit. V každém akváriu potřebujete někdy udělat nějaké úpravy. Normy pro pracovní potápění se momentálně utváří, jde o zpřísnění legislativy. Takže my teď čekáme na přesná pravidla a na základě toho budeme tyto záležitosti řešit dál,“ nastínil Habáň.
Podoba je inspirována mořským hlavonožcem
Akvárium ale představuje pouze část projektu. V objektu vzniknou také dvě učebny, každá pro třicet žáků, a přednáškový prostor přibližně pro stovku lidí. Zoo tak získá zázemí pro vzdělávací programy během celého roku. Dosud se podle Habáně část aktivit ralizuje venku, a účastníci tak musí čelit případnému nepříznivému počasí.
„Bude zde probíhat výuka, přednášky, workshopy. Přes zoologickou zahradu bude centrum sloužit olomouckým školám, ale také veřejnosti,“ uvedl náměstek olomoucké primátorky Miloslav Tichý (ANO). Podle něj by samotné akvárium mohlo do zoo přilákat také další návštěvníky.
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Neobvyklá je i konstrukce budovy. Její architektura vychází z tvaru mořského hlavonožce loděnky, po němž získalo centrum své jméno.
„Pravých úhlů mnoho nenajdeme, spíš jsou to samé oblouky,“ přiblížil specifikum Vanek. Pro stavební firmu to podle něj znamená větší pracnost při budování jednotlivých konstrukcí.
Celkové náklady dosahují 72,2 milionu korun včetně DPH. Až 28 milionů korun může pokrýt evropská dotace z Integrovaného regionálního operačního programu, zbytek zaplatí město.