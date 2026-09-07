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Developer plánuje v Olomouci viladomy. Spolek kvůli tomu napadl změny územního plánu

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  13:13
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Stanislav Heloňa, MAFRA

Spolek Wellnerova napadl u soudu v červnu schválený soubor změn územního plánu Olomouce, který se týká i ploch v sousedství ulic Kašparova a Wellnerova, na nichž developerská skupina Redstone plánuje postavit viladomy s desítkami bytů. Schválený soubor změn územního plánu má podle spolku vážné vady, požaduje proto jeho zrušení.

Na pozemcích mezi ulicemi Wellnerova a Kašparova poblíž plaveckého stadionu chce Redstone vybudovat čtvrť Rezidence Kašparova s několika nízkopodlažními domy. V areálu na místě bývalého tréninkového hřiště fotbalového klubu Sigma má vzniknout stovka bytů a nová komunikace propojující ulice Kašparova a Wellnerova.

Někteří obyvatelé z okolí však s novou bytovou výstavbou nesouhlasí. Rezidence Kašparova podle nich zvýší dopravní zátěž v okolních ulicích, naruší charakter vilové zástavby a omezí možnosti rozvoje školských a sportovních zařízení.

Předseda spolku Wellnerova Jiří Vaculík tvrdí, že pořizování souboru změn územního plánu nebylo transparentní a podkladová územní studie obsahuje podhodnocené dopravní údaje.

„Pracuje s údajem o zatížení komunikace Wellnerova ve výši 50 až 100 vozidel za 24 hodin. Vlastní třídenní měření navrhovatelů letos v červnu ukázalo hodnoty mezi 1 066 a 1 578 vozidel za 24 hodin, tedy zatížení řádově vyšší, než na jakém staví svůj závěr o dostatečné kapacitě komunikace tento úřední podklad,“ upozornil.

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Výhrady spolku se týkají i rozšíření zastavitelné plochy určené pro projekt Rezidence Kašparova, nahrazení požadavku na regulační plán územní studií či zmenšení rezervních ploch pro školství v okolí Gymnázia Hejčín. Navrhovatelé upozornili také na údajně nezákonný způsob posouzení vlivů změny na životní prostředí a nedostatečné vypořádání připomínek veřejnosti.

„Nechceme rozhodovat o tom, co se v Olomouci smí a nesmí postavit. Chceme ale, aby město při tak zásadních a nevratných rozhodnutích dokázalo veřejnosti vysvětlit, proč je dělá a v čím zájmu jsou,“ uvedl Vaculík.

V červnu schválené úpravy územního plánu podle něj umožní změnit využití území nedaleko centra města, jež desítky let sloužilo sportu, školství nebo tvořilo rezervu pro jejich budoucí rozvoj.

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Zastupitel Pavel Grasse (ProOlomouc a Piráti), který má na starost územní plánování, na červnovém jednání zastupitelstva řekl, že pozemky v okolí ulic Kašparova a Wellnerova byly už v dosavadním územním plánu vedeny jako smíšená obytná plocha, na níž lze stavět bytové a rodinné domy. V červnu schválený materiál podle něj obsahuje jen drobné úpravy hranice.

Schválený soubor změn se podle Grasseho pořizoval od roku 2019 a při veřejném projednávání byly vzneseny i připomínky obyvatel z ulic Kašparova a Wellnerova, některé byly do změny zapracovány.

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