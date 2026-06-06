Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Olomoucké výstaviště naposledy láká na krásu masožravých rostlin včetně českých

Autor:
  6:56
Už jen tento víkend mají botaničtí nadšenci na to, aby si vyrazili prohlédnout výstavu stovek masožravých rostlin s názvem Živé pasti, která je k vidění ve sbírkových sklenících olomouckého Výstaviště Flora ve Smetanových sadech. Nechybějí zástupci rostlin rostoucích v Česku, tropické masožravé liány ani nejznámější masožravka světa – mucholapka podivná, a to včetně řady zajímavých klonů.
Olomoucké výstaviště opět láká na výstavu masožravých rostlin Živé pasti.

Olomoucké výstaviště opět láká na výstavu masožravých rostlin Živé pasti. | foto: Eliška Ošťádalová, MAFRA

Olomoucké výstaviště opět láká na výstavu masožravých rostlin Živé pasti.
Olomoucké výstaviště opět láká na výstavu masožravých rostlin Živé pasti.
Olomoucké výstaviště opět láká na výstavu masožravých rostlin Živé pasti.
Olomoucké výstaviště opět láká na výstavu masožravých rostlin Živé pasti.
17 fotografií

Hlavním tématem letošního ročníku jsou masožravé tučnice rodu Pinguicula pocházející ze Střední Ameriky, které návštěvníky zaujmou svými výraznými pestrobarevnými květy, ale i způsobem lovu drobného hmyzu pomocí lepkavých listů.

„Letošní výstava představuje řadu zajímavých druhů tučnic, které patří mezi pěstitelsky velmi atraktivní masožravé rostliny. Návštěvníci mají možnost vidět druhy, s nimiž se běžně nesetkají, a zároveň nahlédnout prostřednictvím fotografií i do míst, kde masožravé rostliny rostou volně v přírodě,“ uvedla autorka výstavy a pěstitelka masožravých rostlin Markéta Aubrechtová Dlouhá.

Součástí expozice jsou také fotografie autorů výstavy z expedice do Kambodže, zachycující masožravé rostliny přímo v jejich přirozených biotopech — od tropických mokřadů až po horské mlžné lesy.

Olomoucké výstaviště opět láká na výstavu masožravých rostlin Živé pasti.
Olomoucké výstaviště opět láká na výstavu masožravých rostlin Živé pasti.
Olomoucké výstaviště opět láká na výstavu masožravých rostlin Živé pasti.
Olomoucké výstaviště opět láká na výstavu masožravých rostlin Živé pasti.
Olomoucké výstaviště opět láká na výstavu masožravých rostlin Živé pasti.
17 fotografií

Zájemci si rovněž mohou koupit desítky druhů masožravých rostlin včetně raritních botanických forem a využít odbornou poradnu pro pěstitele.

Sobotní večer navíc nabízí mimořádnou prohlídku, která se uskuteční mezi 21. a 22. hodinou. Návštěvníci budou mít během ní jedinečnou možnost prohlédnout si nasvícenou expozici sbírkových skleníků v netradiční večerní atmosféře a zároveň se zúčastnit odborně vedené prohlídky s podrobným výkladem autorů výstavy.

Expozice je po oba závěrečné dny otevřena vždy od 9 do 18 hodin. Komu by masožravky nestačily, může vyrazit do rozária, kde se po celý víkend koná festival Vyznání růžím.

„Tento festival každoročně přináší jedinečné spojení rozkvetlého rozária, floristického umění i atmosféry letního festivalu. Letošní ročník jsme věnovali tématu sběratelství růží a návštěvníkům nabídneme program, který propojí odborný obsah, inspiraci i zážitky pro celou rodinu,“ láká ředitelka olomouckého výstaviště Eva Fuglíčková.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Podnikatel si u Svatého Kopečku postavil k pozemku štěrkovou cestu, hrozí mu pokuta

Zpevněná cesta, kterou v ochranném pásmu olomoucké baziliky na Svatém Kopečku...

Pokuta až dva miliony korun hrozí olomouckému podnikateli a developerovi Josefu Tesaříkovi kvůli stavbě zpevněné cesty nedaleko poutního místa Svatý Kopeček. Podle magistrátu porušil pravidla pro...

Paraglidista narazil do skály, na pomoc mu přispěchal prezident Pavel

Nešťastný pád paraglidisty, na pomoc mu přispěchal prezident Pavel s jeho týmem

Jedno špatné rozhodnutí, prudký pád a náraz do skály. Takové neštěstí zažil paraglidista, který si z nepříjemného incidentu odnesl četná poranění. Krátce po jeho pádu místem projížděl prezident Petr...

„Lituju, že jsem si nad obětí nezapálil.“ Dle znalců nelze vraždícího mladíka napravit

Premium
Devatenáctiletý Martin Vítek u olomouckého krajského soudu, kde čelí obvinění z...

Na 17 let poslal olomoucký krajský soud do věznice se zvýšenou ostrahou teprve devatenáctiletého Martina Vítka, který loni vraždil v Dlouhé Loučce na Olomoucku. Za obětí vyrazil do tamního opuštěného...

U Prostějova se srazil osobní vlak s kamionem. Vykolejil vagon, osm zraněných

Na přejezdu mezi Prostějovem a Kostelcem na Hané narazil vlak do kamionu....

Na železničním přejezdu mezi Prostějovem a Kostelcem na Hané narazil v pátek ráno osobní motorový vlak do kamionu a jeho přední vůz při tom vykolejil. Ve vlaku cestovaly necelé tři desítky lidí, osm...

Olomouc trápí gang výtržníků. Napadený chlapec skončil vážně zraněný v nemocnici

Premium
ilustrační snímek

Podobné problémy, jaké působil loni v létě a na podzim v třeboňských ulicích Gang 247, kdy série brutálních útoků mladistvých vzbudila mediální pozornost, teď zažívá i Olomouc. Z výpovědí rodičů...

Olomoucké výstaviště naposledy láká na krásu masožravých rostlin včetně českých

Olomoucké výstaviště opět láká na výstavu masožravých rostlin Živé pasti.

Už jen tento víkend mají botaničtí nadšenci na to, aby si vyrazili prohlédnout výstavu stovek masožravých rostlin s názvem Živé pasti, která je k vidění ve sbírkových sklenících olomouckého...

6. června 2026  6:56

Horské svahy kolem Pradědu zachraňuje stovka ovcí, doplní je koně a skot

V okolí Petrových kamenů a Pradědu se od začátku června opět pase přibližně 100...

Na jesenické svahy mezi Ovčárnou, Pradědem a Petrovými kameny se 1. června vrátilo stádo stovky ovcí z Rýmařovska, které budou až do září pomáhat s obnovou vzácných alpinských trávníků. Tradiční...

6. června 2026  6:32

U Prostějova se srazil osobní vlak s kamionem. Vykolejil vagon, osm zraněných

Na přejezdu mezi Prostějovem a Kostelcem na Hané narazil vlak do kamionu....

Na železničním přejezdu mezi Prostějovem a Kostelcem na Hané narazil v pátek ráno osobní motorový vlak do kamionu a jeho přední vůz při tom vykolejil. Ve vlaku cestovaly necelé tři desítky lidí, osm...

5. června 2026  10:10,  aktualizováno  16:39

Uprchlou opici lapil starosta, levharta unesli oknem. Olomoucká zoo slaví 70 let

Snímek z roku 1980 zachycující nové pokladny olomoucké zoo po jejich dokončení

Olomoucká zoo na Svatém Kopečku si letos připomíná významné jubileum, od slavnostního otevření uplynulo 70 let. Z provizorního zookoutku ve Smetanových sadech, v němž bylo k vidění jen pár běžných...

5. června 2026  16:19

Odvoz kadmiových kalů ze Šumperska dál nabírá zpoždění. Teď se čeká na povolení

Ve Vikanticích na Šumpersku zahájili likvidaci toxických kadmiových kalů...

Loni v květnu zahájený odvoz více než tisíce tun nebezpečných kadmiových kalů ze skladu ve Vikanticích na Šumpersku má oproti plánu už desetiměsíční skluz. Další zpoždění zřejmě nabere. Firma AHV...

5. června 2026  15:03

Ikonické Miminko výtvarníka Černého odhalili v Šumperku, leze po fasádě hotelu

Na budově Hotelu Perk v Šumperku byla slavnostně odhalena ikonická socha...

Fasádu šumperského hotelu Perk nově zdobí obří laminátové Miminko ze série soch výtvarníka Davida Černého. Stopadesátikilové batole dlouhé tři a půl metru dostalo jméno Karolína. Výtvarník známý...

5. června 2026

Jak Prostějov formuje šampiona Menšíka? Jsme evropské město tenisu, říká primátor

Jakub Menšík během osmifinále Roland Garros

Tak schválně: Kolikrát jste v posledních dnech slyšeli jméno Jakub Menšík? Dvacetiletý tenista z Prostějova prožívá největší turnaj svého života. Má sice titul z prestižního podniku kategorie masters...

5. června 2026  11:57

Vše pro Tour: horská dřina i výškový stan. Vacek se chystá na velkou premiéru

Český cyklista Mathias Vacek

Nedávno se vrátil z vysokohorského soustředění ve španělské Sieře Nevadě. Jeho efekt nyní doma podporuje ještě spaním v hypoxickém stanu, který simuluje právě prostředí s nižší koncentrací kyslíku. V...

5. června 2026  9:39

Na červenou projede i šest aut včetně kamionu. Olomouc chce řidiče ukáznit kamerami

Křižovatka Velkomoravské a Rooseveltovy ulice v Olomouci je nejrizikovějším...

Zatímco se auto už začíná po zeleném signálu rozjíždět, křižovatkou před ním ještě „proletí“ z jiného směru hned několik vozů, kterým už svítí červená. V Olomouci je to na křížení Rooseveltovy a...

5. června 2026  4:55

Patnáctiletá oběť a sedm vážně zraněných. Za čelní srážku obvinili mladého šoféra

Na silnici u Křelova-Břuchotína na Olomoucku se čelně srazila dvě osobní auta....

V Olomouckém kraji to byla loni nehoda řadící se svými následky k nejhorším, nyní se její vyšetřování po více než půl roce chýlí ke konci. Za listopadovou čelní srážku dvou aut u Křelova-Břuchotína...

4. června 2026  17:23

„Lituju, že jsem si nad obětí nezapálil.“ Dle znalců nelze vraždícího mladíka napravit

Premium
Devatenáctiletý Martin Vítek u olomouckého krajského soudu, kde čelí obvinění z...

Na 17 let poslal olomoucký krajský soud do věznice se zvýšenou ostrahou teprve devatenáctiletého Martina Vítka, který loni vraždil v Dlouhé Loučce na Olomoucku. Za obětí vyrazil do tamního opuštěného...

4. června 2026  15:08,  aktualizováno 

Sačko znovu setnul favorita. Loni vyřadil Menšíka, tentokrát zastavil Kopřivu

Tenista Vitalij Sačko útočí na síti.

Po roce se Vitalij Sačko opět stal katem domácích nadějí na turnaji UniCredit Czech Open kategorie challenger. Ukrajinský tenista, který dlouhodobě trénuje i žije v Prostějově, loni senzačně vyřadil...

4. června 2026  15:47

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.