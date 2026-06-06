Hlavním tématem letošního ročníku jsou masožravé tučnice rodu Pinguicula pocházející ze Střední Ameriky, které návštěvníky zaujmou svými výraznými pestrobarevnými květy, ale i způsobem lovu drobného hmyzu pomocí lepkavých listů.
„Letošní výstava představuje řadu zajímavých druhů tučnic, které patří mezi pěstitelsky velmi atraktivní masožravé rostliny. Návštěvníci mají možnost vidět druhy, s nimiž se běžně nesetkají, a zároveň nahlédnout prostřednictvím fotografií i do míst, kde masožravé rostliny rostou volně v přírodě,“ uvedla autorka výstavy a pěstitelka masožravých rostlin Markéta Aubrechtová Dlouhá.
Součástí expozice jsou také fotografie autorů výstavy z expedice do Kambodže, zachycující masožravé rostliny přímo v jejich přirozených biotopech — od tropických mokřadů až po horské mlžné lesy.
Zájemci si rovněž mohou koupit desítky druhů masožravých rostlin včetně raritních botanických forem a využít odbornou poradnu pro pěstitele.
Sobotní večer navíc nabízí mimořádnou prohlídku, která se uskuteční mezi 21. a 22. hodinou. Návštěvníci budou mít během ní jedinečnou možnost prohlédnout si nasvícenou expozici sbírkových skleníků v netradiční večerní atmosféře a zároveň se zúčastnit odborně vedené prohlídky s podrobným výkladem autorů výstavy.
Expozice je po oba závěrečné dny otevřena vždy od 9 do 18 hodin. Komu by masožravky nestačily, může vyrazit do rozária, kde se po celý víkend koná festival Vyznání růžím.
„Tento festival každoročně přináší jedinečné spojení rozkvetlého rozária, floristického umění i atmosféry letního festivalu. Letošní ročník jsme věnovali tématu sběratelství růží a návštěvníkům nabídneme program, který propojí odborný obsah, inspiraci i zážitky pro celou rodinu,“ láká ředitelka olomouckého výstaviště Eva Fuglíčková.